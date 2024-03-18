Uçak mühendisliğinden patronluğa: 3,5 milyar dolarlık pazarda 4. şirket oldu

Dünyada uçaklara navigasyon hizmeti sunan dört şirketten biri olan Keyvan Havacılık, beş ülkeye sunduğu navigasyon hizmetini farklı coğrafyalara da taşımak istiyor.

Asya hava sahasının kapısını Çin ile aralayan Keyvan Havacılık'ın CEO'su Mehmet Keyvan, "Yeni ülkelere açılacağız" diyor. Havacılık veri tabanı, veri analitiği ve uçuş operasyonları alanında yenilikçi çözümler sunan Keyvan Havacılık, girmeyi hedeflediği pazarlarda yeni iş birlikleriyle büyümeyi planlıyor.

İngiltere, ABD, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde havacılık alanında navigasyon veri tabanı hizmeti sunan Keyvan, Çin'in ticari uçak üreticisi Comac ile de anlaştı. Şirketin bu yılki hedefi ise Asya ve Azerbaycan gibi Türk Cumhuriyetleri'ne de hizmet sunmak. 500 milyon TL ciro ile 100 kişilik data analistinin çalıştığı şirket, yapacağı yeni iş birlikleriyle küresel pazar payını yüzde 10'a taşımayı hedefliyor.

Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise dördüncü onaylı havacılık ve navigasyon veri tabanı hizmeti sunan şirket olduklarını aktaran Keyvan Havacılık CEO'su Mehmet Keyvan, Çin'in ticari uçak üreticisi Comac ile uçak operatörlerine daha iyi müşteri hizmetleri, ürün ve dijital çözümler sunmayı amaçladıklarını söylüyor.

Bu anlaşmayla Türk-Çin havacılık ve uzay endüstrilerinde yeni projelerin önü açılmış olduğunu söyleyen Keyvan, Asya'da yeni ülkelere de hizmet sunmak istediklerini aktarıyor. Keyvan, "Çin'de bizim yazılımımızı kullanacaklar. Çin pazarında 4 binden fazla uçak var. Bu uçaklar bizden hizmeti alacaklar" diyor.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİNDEN PATRONLUĞA

Keyvan Havacılık, uluslararası havacılık tecrübesine sahip uçak mühendisi Mehmet Keyvan tarafından 2020 başında İstanbul'da kuruldu. 15 yıl Malezya'da havacılık sektöründe farklı görevlerde bulunan Mehmet Keyvan, Türkiye'de 2020 başında kurduğu Keyvan Havacılık ile bu alanda dünyadaki dördüncü şirket oldu.

Boeing, Airbus ve Lutfhansa'ya bağlı şirketlerin yer aldığı 3,5 milyar dolarlık pazara dördüncü şirket olarak katılmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Mehmet Keyvan, data alımı konusunda hemen hemen bütün ülkelerden veri kullandıklarını, o nedenle güçlü bir veri alt yapısına sahip olduklarını ifade ediyor.

Mehmet Keyvan, büyük şirketlerin 5 bin feet üzerinde hizmet vermesi veya askeri hizmet vermemesi gibi konuların da kendileri için fırsat olduğunu kaydediyor. Navigasyon konusunda Boeing dışında askeri hizmet veren şirket olmadığını, kendilerinin de talepte bulunan askeri birimlere veri tabanı hizmetini sunduklarını söyleyen Mehmet Keyvan, "Asya pazarı bizim için önemli.

Rakiplerimizin orada pek datası yok. Tek ihtiyacımız ise zaman. Genç bir şirketiz ve rakiplerimiz çok güçlü. Biz de o güce erişmek üzere datalarımızı güncel ve müşteri hizmetlerinde yüksek kalite ile farkımızı ortaya koyuyoruz" diye konuşuyor.

Türkiye’de kontratları bekliyor

Keyvan, dünya çapında sivil, özel ve askeri kategoride olmak üzere 38 binden fazla pist ve havaalanı ile ilgili hava yolları, navaidler, prosedürler, kısıtlayıcı ve yasaklanmış bölgeler gibi milyonlarca datayı içeren veri tabanına sahip. Bu sektörde yer almanın belli prosedürleri var ve beş aşamalı süreçten geçiliyor.

Otomobil sürerken navigasyon kullanmama gibi bir tercih yapılabileceğini fakat havada böyle bir seçimin mümkün olmadığını aktaran Mehmet Keyvan, şöyle konuşuyor: “Bu büyük bir sorumluluk. Bizim yer aldığımız hizmet tarafında ise şirketler için ağır yükümlülükler söz konusu. Sivil, askeri pek çok müşteri bu hizmeti bizden alıyor. İstedikleri hava sahasının datasını paylaşabiliyoruz.

Türkiye’de ise Aselsan ve Tusaş ile birlikte çalışıyoruz. Pegasus ve THY ile de hizmet sunmak üzere görüşüyoruz. Buradaki rakibimiz Boeing ve 70 yıldır burada hizmet veriyor. Kontratları beş yıl sürüyor, belki o kontratlar bittiğinde devreye girebiliriz.”