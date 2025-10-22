Doğanın esrarengiz dokunuşu: Gökyüzünden bakılınca "insan gözü"nü andırıyor

Bir yerleşimin "Sakin Şehir" unvanını alabilmesi için sıkı kriterlere uyması gerekir. Bu kentler, temel olarak şu özelliklere sahip olmalıdır:

İnsan Odaklı Yaşam: Bireylerin sosyal etkileşimini ve topluluk bağlarını güçlendiren bir ortam sunmak.

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji: Çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanan ve kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olmak.

Kimlik ve Mirasın Korunması: Kentin doğal güzelliklerine, kültürel zenginliğine ve geleneksel yaşam biçimlerine sahip çıkmak.

Yaşam Kalitesi: Altyapı eksikliklerini gidermiş, kaliteli hizmet sunan ve nüfusu genellikle 50.000'in altında olan yerleşim yerleri olmak.

Yönetim ve Denetim: Uluslararası birliğin belirlediği ve sürekli güncellenen (şu anda 70'e yakın) titiz ölçütlere göre değerlendirilip uygun bulunmak.

Cittaslow Hareketi Nasıl Başladı?

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'nın dört küçük belediye başkanı tarafından hayata geçirildi. Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni'nin öncülüğünde bir araya gelen bu liderler, ünlü Slow Food (Yavaş Yemek) hareketinden ilham alarak, yerel lezzetlerin korunması felsefesini alıp onu kentsel yönetime taşıdılar. Başlangıçta yalnızca İtalyan kentleri arasında popülerleşen bu birlik, bugün 28 farklı ülkede 180'den fazla üyeye ulaşmış küresel bir ağ hâline gelmiştir.