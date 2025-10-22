ARA
DOLAR
41,98
0,02%
DOLAR
EURO
48,75
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
5587,98
0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
10573,48
1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Doğanın esrarengiz dokunuşu: Gökyüzünden bakılınca "insan gözü"nü andırıyor

Doğanın esrarengiz dokunuşu: Gökyüzünden bakılınca "insan gözü"nü andırıyor

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü, gökyüzünden bakıldığında adeta bir insan gözünü andırıyor. Üst tarafında bulunan ağaçlar da bir kaş gibi gölü çevrelerken, Rutav Gölü görenleri bu haliyle kendine hayran bırakıyor.


Doğanın esrarengiz dokunuşu: Gökyüzünden bakılınca "insan gözü"nü andırıyor

Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. İlçeye 25 kilometre mesafede bulunan Rutav Gölü, sarının, kırmızının ve kahverenginin tonlarının suya yansıdığı manzarasıyla ilgi çekiyor. Ayrıca gökyüzünden bakıldığında dağın yamacında adeta bir insan gözünü andıran gölün üst tarafında bulunan ağaçlar da bir kaş gibi Rutav Gölü'nü çevreliyor. Rutav Gölü göze benzeyen görüntüsü ile şaşırtıyor.

1 Bölge turizmine katkı

Bölge turizmine katkı

Küçük bir göl olmasına rağmen çevresindeki zengin bitki örtüsüyle doğaseverleri cezbeden Rutav Gölü, kartpostalları aratmayan görüntüsüyle bölge turizmine de katkı sağlıyor.

 

2 Artvin'in en güzel köşesi Rutav Gölü

Artvin'in en güzel köşesi Rutav Gölü

Ziyaretçilerden Zeliha Keleş, "Rutav gölü Artvin'in naçizane göllerinden biri. Geçen yıl da gelmiştim, tekrar gelmek istedim çünkü sonbaharı fotoğraflayabileceğimiz en güzel ambiyans burada. 

3 Fotoğrafçıların uğrak merkezi

Fotoğrafçıların uğrak merkezi

Ruh için bir gıda gibi. Herkese tavsiye ediyorum" derken, amatör fotoğrafçı Muhammet Dilekoğlu ise "Bu güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için Trabzon'dan geldim. Keşke daha yakın olsa da her gün gelebilsek. Burası gerçekten olağanüstü bir yer, tüm doğa severlerin mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

 

4 Cittaslow şehir nedir?

Cittaslow şehir nedir?

Yavaş Yaşamın Kentsel Hali: Cittaslow Felsefesi ve Sakin Şehirler

"Sakin Şehir" ya da orijinal adıyla "Cittaslow", modern yaşamın hızlı temposuna bir alternatif sunan uluslararası bir kent hareketidir. İtalyanca "Città" (Şehir) ve İngilizce "Slow" (Yavaş) kelimelerinin birleşimiyle türetilen bu kavram, şehir hayatının kalitesini artırmayı ve yerel değerleri korumayı amaçlar. Türkçede "Yavaşkent" olarak da karşılık bulan bu felsefe, daha geniş bir akım olan "Yavaş Hareketi"nin (Slow Movement) kentsel boyuttaki yansımasıdır.

 

5 Cittaslow Olmanın Ölçütleri Nelerdir?

Cittaslow Olmanın Ölçütleri Nelerdir?

Bir yerleşimin "Sakin Şehir" unvanını alabilmesi için sıkı kriterlere uyması gerekir. Bu kentler, temel olarak şu özelliklere sahip olmalıdır:

İnsan Odaklı Yaşam: Bireylerin sosyal etkileşimini ve topluluk bağlarını güçlendiren bir ortam sunmak.

Sürdürülebilirlik ve Ekoloji: Çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanan ve kendi kendine yetebilen bir yapıya sahip olmak.

Kimlik ve Mirasın Korunması: Kentin doğal güzelliklerine, kültürel zenginliğine ve geleneksel yaşam biçimlerine sahip çıkmak.

Yaşam Kalitesi: Altyapı eksikliklerini gidermiş, kaliteli hizmet sunan ve nüfusu genellikle 50.000'in altında olan yerleşim yerleri olmak.

Yönetim ve Denetim: Uluslararası birliğin belirlediği ve sürekli güncellenen (şu anda 70'e yakın) titiz ölçütlere göre değerlendirilip uygun bulunmak.

Cittaslow Hareketi Nasıl Başladı?

Cittaslow, 1999 yılında İtalya'nın dört küçük belediye başkanı tarafından hayata geçirildi. Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni'nin öncülüğünde bir araya gelen bu liderler, ünlü Slow Food (Yavaş Yemek) hareketinden ilham alarak, yerel lezzetlerin korunması felsefesini alıp onu kentsel yönetime taşıdılar. Başlangıçta yalnızca İtalyan kentleri arasında popülerleşen bu birlik, bugün 28 farklı ülkede 180'den fazla üyeye ulaşmış küresel bir ağ hâline gelmiştir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL