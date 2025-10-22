ARA
TCMB duyurdu: Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda yeni 20 TL'lik banknotların bugün itibarıyla tedavüle gireceği açıklandı.


Merkez Bankası'nın E9 emisyon grubu VII. tertip 20 Türk Lirası banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda yeni 20 TL'lik banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzaların bulunduğu kaydedildi.

Yeni banknotların üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından öncekilerle aynı olduğuna da dikkat çekildi.

Yeni banknotların önceki tertip banknotlarla birlikte tedavül edileceği de belirtildi.

