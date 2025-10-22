ARA
  • En çok para kazandıran bölümler hangisi? İşte ilk 30 meslek

Teknoloji geliştikçe mesleklerin seyri de değişiyor. Bu noktada en merak edilen sorular arasında hangi lisans mezunlarının daha kolay iş bulabildiği ya da en çok parayı kazanabileceği konusu da var.


Peki, hangi lisans mezunları en yüksek gelire ulaşabiliyor? Bu konuda TÜİK'in yaptığı bir araştırma önemli veriler sağlamıştı. Kurumun Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2024 araştırması bu sorulara yanıt niteliğindeydi. Örneğin lisans mezunlarının mezuniyet sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık  (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) olarak belirlenmişti. Peki, ya maaş durumu?

İşte araştırmaya göre aylık ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümleri:

1 Pilotaj

2 Matematik Mühendisliği

3 Uzay Mühendisliği

4 Tıp

5 Uçak Mühendisliği

6 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

7 Havacılık elektrik ve elektroniği

8 Havacılık ve Uzay Mühendisliği

9 Uçak Bakım ve Onarım

10 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

11 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

12 Elektronik Mühendisliği

13 İşletme Mühendisliği

14 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

15 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

16 Bilgisayar Mühendisliği

17 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

18 Elektrik Mühendisliği

19 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

20 Yazılım Mühendisliği

21 Endüstri Mühendisliği

22 Bilişim Sistemleri ve Teknoloji

23 Fizik Mühendisliği

24 Meteoroloji Mühendisliği

25 Elektronik Öğretmenliği

26 Diş Hekimliği

27 Ekonomi

28 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

29 Aktüerya Bilimleri

30 Kimya Mühendisliği

