En çok para kazandıran bölümler hangisi? İşte ilk 30 meslek

Peki, hangi lisans mezunları en yüksek gelire ulaşabiliyor? Bu konuda TÜİK'in yaptığı bir araştırma önemli veriler sağlamıştı. Kurumun Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2024 araştırması bu sorulara yanıt niteliğindeydi. Örneğin lisans mezunlarının mezuniyet sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) olarak belirlenmişti. Peki, ya maaş durumu?
İşte araştırmaya göre aylık ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümleri:
1 Pilotaj
2 Matematik Mühendisliği
3 Uzay Mühendisliği
4 Tıp
5 Uçak Mühendisliği
6 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
7 Havacılık elektrik ve elektroniği
8 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
9 Uçak Bakım ve Onarım
10 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
11 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
12 Elektronik Mühendisliği
13 İşletme Mühendisliği
14 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
15 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
16 Bilgisayar Mühendisliği
17 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
18 Elektrik Mühendisliği
19 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
20 Yazılım Mühendisliği
21 Endüstri Mühendisliği
22 Bilişim Sistemleri ve Teknoloji
23 Fizik Mühendisliği
24 Meteoroloji Mühendisliği
25 Elektronik Öğretmenliği
26 Diş Hekimliği
27 Ekonomi
28 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
29 Aktüerya Bilimleri
30 Kimya Mühendisliği