En çok para kazandıran bölümler hangisi? İşte ilk 30 meslek

Peki, hangi lisans mezunları en yüksek gelire ulaşabiliyor? Bu konuda TÜİK'in yaptığı bir araştırma önemli veriler sağlamıştı. Kurumun Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2024 araştırması bu sorulara yanıt niteliğindeydi. Örneğin lisans mezunlarının mezuniyet sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ile ebelik (7,6 ay) olarak belirlenmişti. Peki, ya maaş durumu?

İşte araştırmaya göre aylık ortalama kazancı en yüksek olan lisans bölümleri: