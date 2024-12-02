“Hedefimiz, globalde ilk beşten biri olmak”

Kamion Kurucusu Berkay Adlım, “Orta vadede Türkiye’nin en güçlü lojistik platformları arasında yer almayı, uzun vadede globalde ciro bazında ilk beş nakliye platformundan biri olmayı hedefliyoruz” diyor.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

Kamyonların uzun yolda boş seyahatlerini önlemek amacıyla, yükveren şirketler ile kamyonları dijital platformda buluşturan Kamion, karayolu taşımacılığında daha verimli ve sürdürülebilir bir yapı sunuyor. Şirket; dijitalleştirdiği lojistik süreciyle gereksiz yakıt tüketiminin önüne geçmeyi, beklemeleri azaltmayı, verimliliği artırarak sürdürülebilirliğe ve yeşil lojistiğe katkı sağlamayı hedefliyor. Platformuna kayıtlı 20 binden fazla taşıyıcıya ve 200’den fazla yükveren firmaya hizmet veren ve 2024’ün başında uluslararası taşımacılığa da adım atan Kamion, bugün 16 ülkeye karayolu taşımacılık hizmeti sunuyor.

Irak’tan Almanya’ya, İskoçya’dan Suudi Arabistan’a kadar geniş bir coğrafyada hizmet sunan Kamion’un uluslararası operasyonları cironun yüzde 30’unu oluşturuyor. “Mevcut müşterilerimizin yüzde 20’si uluslararası taşımalarını da bize emanet ediyor” diyen Kamion Kurucusu Berkay Adlım; 2024 yıl sonu itibarıyla ciroyu yüzde 30, müşteri sayısını yüzde 35 artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Esas amaçlarını, ‘doğru zamanda doğru kamyonu doğru yükle bir araya getirerek taşımacılık sürecini maksimum verimlilikle gerçekleştirmek’ olarak tanımlayan Berkay Adlım ile Kamion’un büyüme yolculuğunu ve iş planlarını konuştuk.

Kamion; hangi hedeflerle kuruldu?

Uzun yıllardır lojistik, depolama ve satın alma gibi operasyonel iş kollarında çalıştım. Özellikle 2010-2019 arasında ABD’de yaşadığım dönemde, büyük veri ve yazılım sektörlerinden edindiğim deneyim, operasyon yoğun işlere yazılım ve veri analizinin nasıl katkı sağlayabileceğini görmemi sağladı ve Türkiye’ye döndüğümde, lojistik sektöründeki büyük bir sorun dikkatimi çekti.

Kamyonların yüzde 35’i taşımacılık dönüşlerinde boş dönüyor, bu da ciddi verimsizlik ve karbon emisyonuna neden oluyordu. Bunu dengelemek için her yıl 215 milyon yeni ağaç dikmek gerekiyor. Bu noktadan yola çıkarak, 2020’nin başlarında Kamion’un kuruluşunu gerçekleştirdik. Hedefimiz, yüklerin ve araçların etkili şekilde eşleştirilmesiyle hem sektörün verimliliğini artırmak hem de çevresel etkileri azaltmaktı. 2022’de Y Combinator’den 2 milyon dolarlık tohum yatırım alarak büyüme sürecimize hız kazandırdık. Silikon Vadisi merkezli prestijli fonlardan ve Logo Ventures gibi Türkiye’dekş ve bölgedeki girişimlere yatırım yapan güçlü yatırımcılardan da finansal destek aldık.

Nasıl fark yaratıyorsunuz?

Amacımız, ‘doğru zamanda doğru kamyonu doğru yükle bir araya getirerek taşımacılık sürecini maksimum verimlilikle gerçekleştirmek’. En büyük avantajımız ise tamamen teknoloji ve veri merkezli bir yaklaşım benimsememiz. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak sektördeki manuel süreçleri minimize ediyoruz. Geliştirdiğimiz algoritmalarla yük ve araçların doğru eşleştirilmesini sağlıyoruz. Bu; taşıma süreçlerinin hızını ve doğruluğunu artırırken sektördeki boş taşıma oranını azaltarak maliyetleri düşürüyor ve karbon emisyonlarını da azaltıyor.

Kuruluştan bu yana nasıl bir gelişim kaydettiniz?

İlk yola çıktığımızda yalnızca yurt içi taşımacılık hizmeti sunarken bugün platformumuza kayıtlı 20 binden fazla taşıyıcı ve 200’den fazla yükveren firmaya hizmet veriyoruz. Özellikle 2024 yılı, uluslararası taşımacılığa adım atmamızla birlikte büyümemize ivme kazandırdı. Müşteri sayımızı bu yıl yüzde 28 artırdık. Şu anda 16 ülkeye taşımacılık yapıyoruz. Irak’tan Almanya’ya, İskoçya’dan Suudi Arabistan’a kadar geniş bir coğrafyada hizmet sunarken uluslararası operasyonlarımız ciromuzun yüzde 30’unu oluşturuyor. Mevcut müşterilerimizin yüzde 20’si uluslararası taşımalarını da bize emanet ediyor. Kayıtlı kamyon sayımız da bir önceki yıla göre yüzde 70 artışla 20 binin üzerine çıktı.

2024’ün kalanına ilişkin hedefleriniz neler?

Yılın geri kalanında yurt içindeki pazar payımızı artırmayı planlıyoruz. Ciroyu yüzde 30, müşteri sayımızı yüzde 35 artırmayı amaçlıyoruz. Stratejilerimiz; teknoloji yatırımlarını artırmak ve operasyonel mükemmeliyeti sağlamak üzerine olacak.

İlk hedefimiz; kontratlı lojistik hizmetlerinde verimliliği artıracak yeni otomasyon süreçlerini ve dijital çözümleri entegre ederek operasyonel maliyetleri daha da azaltmak. Müşteri odaklı yaklaşımla yazılım çözümlerimizi ve operasyonel hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi planlıyoruz. Türkiye’de daha önce uygulanmamış dijital lojistik altyapılarını besleyecek teknolojik çözümler geliştirmeyi de hedefliyoruz.

2025 ve daha uzun vadede ajandanızda neler var?

2025 itibarıyla Türkiye’deki pazar payımızı artırmaya daha da odaklanacağız ve platformlaşma planlarımızı devreye alacağız. Kamion; yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde taşımacılık sektörünü dönüştürme hedefiyle ilerliyor. Teknolojimizi ve hizmetlerimizi küresel pazarlara taşımak, verimliliği en üst düzeye çıkaran çözümler sunmak, sektörün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak, çevresel etkileri azaltmak ve yeşil lojistiği desteklemek öncelikli hedeflerimiz. Orta vadede Türkiye’nin en güçlü lojistik platformları arasında yer almak, uzun vadede globalde ciro bazında ilk beş nakliye platformundan biri olmayı planlıyoruz.

“Güvenilir taşıyıcılarla sürdürülebilir operasyonlar sunuyoruz”

GÖRÜNÜRLÜK VE YÜKSEK PERFORMANS Sistemimizde toplamda iki ürün var. Yükverenler için geleneksel araç siparişinde yaşanan tüm süreçleri ortadan kaldırıp tüm FTL taşıma süreçlerinin tek bir ekrandan yönetilmesini sağlıyoruz. Teknolojik altyapımızla güvenilir taşıyıcılarla sürdürülebilir operasyonlar sunuyoruz. Lojistik operasyonlarında yoğun biçimde yer alan telefon ve e-mail trafiğini ortadan kaldırarak global müşterilerimize tedarik zincirlerinde verimlilik, görünürlük ve yüksek performans sağlıyoruz.

Sistemimizde toplamda iki ürün var. Yükverenler için geleneksel araç siparişinde yaşanan tüm süreçleri ortadan kaldırıp tüm FTL taşıma süreçlerinin tek bir ekrandan yönetilmesini sağlıyoruz. Teknolojik altyapımızla güvenilir taşıyıcılarla sürdürülebilir operasyonlar sunuyoruz. Lojistik operasyonlarında yoğun biçimde yer alan telefon ve e-mail trafiğini ortadan kaldırarak global müşterilerimize tedarik zincirlerinde verimlilik, görünürlük ve yüksek performans sağlıyoruz. VERİMLİ BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ Yük taşıyanlara mobil uygulamamız sayesinde kendilerine uygun yükleri tek bir uygulamadan bulma şansı sunuyoruz. Mobil uygulama yardımıyla araçların ne zaman nerede oldukları ve tesislere ne zaman girdiğini ve çıktığını ölçüyor, bu içgörüleri operasyonlarını iyileştirebilmeleri için yük verenlerimizle paylaşıyoruz. Örneğin; bekleme süreleri çok yüksekse buna önlem almak isteyebiliyorlar. Biz de buna göre bir yol izliyoruz. Uygulamamızı daha konforlu hale getirmek amacıyla yakın zamanda ‘7/24 Telefon Desteği’, ‘Dönüş Yükü Kolaylığı’, ‘Komisyonsuz Ödeme’, ‘Kazanç Takip’ ve ‘Kazançlı Yükler’ başlıklarını da ekledik. Bu sayede daha verimli bir sürüş deneyimi sağlıyoruz.