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“Hedefimiz ihracatta sürdürülebilir artış”

Ekonomist Dergisi’ne Cumhuriyetin ikinci yüzyıl vizyonuna dair görüşlerini anlatan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, önemli mesajlar verdi.

29 Ekim 2023
“Hedefimiz ihracatta sürdürülebilir artış”

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ihracatın istihdam ve üretim artışı sağlamasının yanı sıra makroekonomik dengeleri iyileştirmesi ve istikrarlı büyüme konusunda sağladığı katkıya vurgu yapıyor. 

Bolat, “Sürdürülebilir ihracat artışını temel bir vizyon olarak belirledik” diyor.

Ekonomist Dergisi’ne Cumhuriyetin ikinci yüzyıl vizyonuna dair görüşlerini anlatan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, önemli mesajlar verdi. 

Bugün ekonominin en büyük sorunlarından biri olan enflasyonla birlikte piyasada belli alanlarda fahiş fiyat artışlarını önlemek üzere denetimleri devreye aldıklarını belirten Bolat, ihracatta artış içinse bir dizi önlemi uyguladıklarını kaydediyor. 

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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