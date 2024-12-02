“Hedefimizde ABD ve AB ülkeleri var”

Personel kıyafetleri, ihtiyaçlara yönelik tedarik çözümleri, kozmetik, kişisel bakım ürünleri, ev kokuları, hediyelik ve promosyon ürünleri üreten şirket, e -ihracatta büyümeyi hedefliyor.

Kasım 2024 Kobi Girişim dergisinden

Temelleri 1995 yılında Merter’de tekstil aksesuarları satışı ve ihracatı ile atılan Doruklara, zamanla iş kollarını genişleterek yoluna devam ediyor. Bugün gelinen noktada; personel kıyafetleri ve özel siparişler, müşterilerimizin ihtiyacına yönelik tedarik çözümleri, kozmetik, kişisel bakım ürünleri ve ev kokuları, hediyelik ve promosyon ürünleri faaliyet alanlarını oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde ihracata ağırlık vermeyi planladıklarını söyleyen Doruklara A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı A. Nadir Bulut, “E-ihracat siteleri üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz ABD ve Avrupa ülkeleri. Bu pazarlara ulaşmak için kapsamlı bir strateji oluşturduk. Kısa zamanda hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum” diyor. Bulut, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Kendiniz ve şirketinizin kuruluş hikâyesi hakkında bilgi verir misiniz?

1995 yılında Doruk Tekstil Aksesuar olarak başladığı serüvenimiz tekstil aksesuarları satışı ve ihracatçılarla çalışmalarımız ile Merter’de uzun yıllar devam etti. Gerek ihracatçılar gerekse iç piyasa müşterilerimiz ile 2012 yılına kadar yoğun ticaretimiz oldu. Binlerce müşteri ile güvenilir ve saygın ticaretimiz oldu. 2012 yılı itibarıyla personel kıyafeti ve ekipmanları üretim ve tedarik işine de girdik ve sektörün zamanında ve kaliteli ürünler yapan firmalarından biri olduk. Ürün kalitesini önemsedik firma itibarını yansıtan güzel ve kaliteli ürünler yaptık. Hala yapmaktayız. Bizim için termin, acil ve en erken ürün teslim edebilecek şekilde hazır olmak demektir. Hazırda binlerce adet üst grup ve alt grup ürün olarak depomuzda mevcut olup firma logo ve ismiyle ister baskı ister nakış hemen teslim edilecek şekilde organize olarak müşterimizin siparişini beklemekte. Adet sınırı olmaksızın çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Kimlere çalışıyorsunuz?

2019 yılı pandemi öncesi Yemeksepeti tedarikçisi olarak çok yoğun bir dönem yaşadık. Banabi ve şimdiki ismiyle Yemeksepeti market ürünlerinin neredeyse tamamını biz Doruklara olarak tedarik ettik. Personel kıyafetlerinden hediyelik promosyon ürünlerine, bez çanta kraft çanta poşet atlet poşet ve tüm ihtiyaçları, hızlı ve doğru fiyatlama ile çok büyük hacimli işler yaptık, hala yapıyoruz. 2022 yılında kongre üyesi olmaktan şeref duyduğum Fenerbahçe spor kulübü ile lisans anlaşması yaptık ve lisansiyesi olduk. Hala Fenerium’ların hediyelik ürünlerinin lisansiyesi olarak üretim yapmaya ve Fenerium’larda vermeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ücü yılında çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz sevgili Yıldırım Mayruk ustamızın adını ölümsüzleştirmek için adına parfüm ve Home Fragrange ürünleri yapıp satışa sunduk. Eşsiz moda, sanat, kreatif bilgi ve maharetlerini gelecek nesillere aktarmak adına ürünler hazırladık. Temsil hakkını da uzun yıllar Doruklara A.Ş’ye teslim etti. İnşallah çocuklarım da bu çok değerli ve seçkin markanın temsilcileri olacaklar. Bu gururda ailemiz adına paha biçilmez bir değer. Şimdi hem Fenerbahçe hem Yıldırım Mayruk ürünlerimiz e-ticaret sitelerimizden (doruklara.com) (yildirimmayruk.com) üzerinden satışa sunulmakta.

Faaliyet alanlarınız neler? Ürün ve hizmetleriniz hangileri?

Tekstil sektörü, kuruluşumuzdan itibaren ana faaliyet alanımız olmuştur. İlk sırada personel kıyafetleri yer almakla birlikte, kuvvetli bir tedarikçi olduğumuz için önemli sarf malzemeler arasında poşet çanta, bez çanta, kraft çanta ve oluklu mukavva koli de bulunmaktadır. Özel siparişlerde çok yaratıcı ve yenilikçi çalışmalar yapabilmekteyiz. Kozmetik ve hediyelik ürünler iş kolumuzu genişleterek e-ticaret ticaret ayağımızı güçlendirdi. Bu alanda olmak zorundaydık ve yaklaşık 2 yıldır faaliyetlerimiz devam ediyor; hızla yeni ürünler ekleyerek büyümeye devam edeceğiz. Özetleyecek olursak: personel kıyafetleri ve özel siparişler, müşterilerimizin ihtiyacına yönelik tedarik çözümleri, kozmetik, kişisel bakım ürünleri ve ev kokuları, hediyelik ve promosyon ürünleri faaliyet alanlarımızı oluşturuyor.

2024 büyüme hedefiniz ve büyüme stratejiniz nedir?

Şu an büyüme hedefimiz, ekonominin düzelmesi ile doğru orantılı olarak yazlık ve kışlık personel kıyafetleriyle Yıldırım Mayruk ürünlerini geliştirip üretim faaliyetlerini artırmak. Tüm sektörler sıkışık bir dönemde; mevcut durumu koruyup ayakta kalmak en önemlisi. Çok kötü zamanlar geçirdik, ancak bunu da aşacak güçte ve kabiliyetteyiz. Her zaman bir çıkış yolu vardır, sadece onu bulmak zaman alır. Biz, temsil ettiğimiz markalara ve kendimize güveniyoruz.

Çalışan sayınız ve yıllık üretim kapasiteniz nedir?

Anonim şirket olarak kompakt bir çalışan sayımız var. Aile şirketi olmamız, bunun en büyük avantajı; yani kendi işimizi kendimiz yapıyoruz diyebiliriz. Ancak, bize iş yapan ve iş birliği yaptığımız ekip oldukça kalabalık, son derece etkin, yaratıcı ve cansiperane. Başarılarımızın sırrı da burada: uzun yıllar her türlü güçlüğü birlikte aşma ve sorun çözme becerisi. Ekip ruhu diyebiliriz.

İhracat hedefleriniz var mı, varsa hedef pazarlarınız hangileri?

E-ihracat siteleri üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz ABD ve Avrupa ülkeleri. Bu pazarlara ulaşmak için kapsamlı bir strateji oluşturduk. Kısa zamanda hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum.