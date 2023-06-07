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Ceren Oral




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“Hindistan ve ABD’de fabrika kuracağız”

Ufuk Kızıltan ile SAMET’in üretimden ihracata, AR-GE ve teknolojiden inovasyona, yatırımlardan halka arza kadar birçok konuda yeni dönem hedef ve iş planlarını konuştuk.

07 Haziran 2023
“Hindistan ve ABD’de fabrika kuracağız”

Mobilya aksesuar üreticisi SAMET, bu yıl Hindistan’da, üç yıl içinde ABD’de üretim tesisi kuracak. 

SAMET CEO’su Ufuk Kızıltan, “2025’te 250 milyon dolar ciroya ulaşarak ihracatın cirodaki payını yüzde 35’ten yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diyor. Halka arz da orta vadeli planlar arasında.

Saldıray Kızıltan ile Mehmet Çoban’ın 1973’te kalıpçılık yapma hedefiyle Levent Sanayi’de küçük bir atölye olarak kurduğu, adını iki ortağın isimlerinin birleşiminden alan SAMET; bugün mobilya teknik aksesuarları alanında geliştirdiği 6 binden fazla inovatif ürünü beş kıtada 80 ülkeye ihracat eden, global bir marka konumunda bulunuyor. 

2022’yi dolar bazında yüzde 30 büyüyerek 160 milyon dolar ciroyla tamamlayan şirket, cirosunun en az yüzde 10’unu AR-GE faaliyetlerine ayırıyor ve Türkiye’de patent üreticisi olarak 12’nci sırada yer alıyor.

Bu yıl 50’nci yaşını kutlayan SAMET’in yönetim kadrosuyla, Köln’de düzenlenen Uluslararası Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı Interzum’da bir araya geldik. 

36 yıl önce, henüz 16 yaşındayken Interzum’a ilk katıldıklarında fuardaki ilk Türk firması olduklarını söyleyen SAMET CEO’su Ufuk Kızıltan, “Şimdi 50’nci yılımızı Interzum’un başkanının bizim için kestiği pastayla kutladık. 

Dünya markası olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz” diyor. Ufuk Kızıltan ile SAMET’in üretimden ihracata, AR-GE ve teknolojiden inovasyona, yatırımlardan halka arza kadar birçok konuda yeni dönem hedef ve iş planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.


 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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