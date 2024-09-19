Hindistan ve ABD ile cirosunu katladı

Temelleri 1994 yılında atılan Telpa’yı kurarak, yeni teknolojileri müşterilerine sunacak uluslararası bir marka yaratmak üzere kolları sıvayan girişimci Sebahattin Yaman, bu amaçla 2005 yılında yerli tüketici elektroniği markası General Mobile’ı kurdu.

2016 yılında Türkiye’deki AR-GE merkezini faaliyete geçirerek başta cep telefonu olmak üzere ürün geliştirme, tasarım, donanım ve yazılım yetenekleri kazanan şirket, 2017’de 60 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük üretim tesisini İstanbul Kağıthane’de açarak üretime başladı. Bugün gelinen noktada, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştirdiklerini belirten General Mobile Yönetim Kurulu Üyesi ve şirket sözcüsü İlkay Cihaner, stratejilerinin global büyüme ve ihracat odaklı olduğunu vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.