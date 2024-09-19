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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Hindistan ve ABD ile cirosunu katladı

Akıllı mobil çözümler geliştiren General Mobile, dümenini yurt dışına kırarak geçen yıl Hindistan’a, bu yıl ise ABD pazarına açıldı. Şirket, bu hamlelerinin etkisiyle 2023’te 158 milyon dolar olan cirosunu 2024 sonunda 400 milyon dolara çıkarmayı planlıyor.

19 Eylül 2024 | 09:39
Hindistan ve ABD ile cirosunu katladı

Temelleri 1994 yılında atılan Telpa’yı kurarak, yeni teknolojileri müşterilerine sunacak uluslararası bir marka yaratmak üzere kolları sıvayan girişimci Sebahattin Yaman, bu amaçla 2005 yılında yerli tüketici elektroniği markası General Mobile’ı kurdu.

2016 yılında Türkiye’deki AR-GE merkezini faaliyete geçirerek başta cep telefonu olmak üzere ürün geliştirme, tasarım, donanım ve yazılım yetenekleri kazanan şirket, 2017’de 60 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük üretim tesisini İstanbul Kağıthane’de açarak üretime başladı. Bugün gelinen noktada, güncel teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştirdiklerini belirten General Mobile Yönetim Kurulu Üyesi ve şirket sözcüsü İlkay Cihaner, stratejilerinin global büyüme ve ihracat odaklı olduğunu vurguluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (18 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (19 Eylül)
Bugün 3 hisse bedelsiz, 1 hisse bedelli sermaye artırımı yapacak
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (18 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (17 Eylül)
Doğu Aras Enerji (ARASE) temettü tarihini duyurdu
Oba Makarna'dan KAP'a yeni açıklama
Bankacılık potansiyel sunuyor mu?
Oba Makarna'dan geri alım programı açıklaması
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Borsada bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (17 Eylül)
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