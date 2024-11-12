“İç ve dış pazarlarda yeni büyüme hamlelerimiz olacak”

52 yılı geride bırakan Doğanlar Holding’in 1972 yılında Hacı Ali Doğan’la Biga’da bir atölyede başlayan hikâyesi, her yıl yapılan yatırımlarla Türkiye’nin ilk 50 grubu arasında yer alma hedefiyle devam ediyor. Bugün teknoloji, insan kaynağı ve üretim gücüyle mobilya, enerji, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren grup, yurt içi ve yurt dışında toplam 786 satış noktasına sahip. 45 ülkeye ihracat da yapan grup, dokuz ildeki 17 tesisi ile entegre katı atık yönetim hizmeti, enerji üretimi, atık ısı / atıl ısı kullanımı ve karbon sertifikası üretim ve satışı faaliyetleri yürütüyor. Doğyap İnşaat şirketleriyle de Afrika’da ses getiren projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “İstanbul Yenibosna’daki kentsel dönüşüm projesinin hazırlıklarına da başladık. Bu projemiz ile yatay mimari anlayışını 24 bin metrekare konut ve 10 bin metrekare ticari alanda göstereceğiz” diyor. Doğan, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Ekonomist Dergisi/Yıldız Markalar ekinden - Ekim 2024

100 yılı aşan Cumhuriyet’in, şirket olarak size katkıları neler oldu?

Cumhuriyet ile bağımsızlığını kazanan bir millet olarak her anlamda hür olmanın değerini biliyoruz. Biz de bu değeri yaşatabilmek ve gelecek nesillere daha da güçlendirerek aktarabilmek adına faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle gelişmiş teknolojilerin ülkemize getirilmesi, bizden önce denenmiş ve başarılı olmuş uygulamaların ülkemize deneyimleri ile birlikte aktarılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin endüstriyel mobilya üretimine olan katkılarımız, enerji sektöründe Türkiye’nin ilk, dünyanın ise ikinci tesisi olacak ileri dönüşüm tesisinin kurulması gibi önemli yatırımlarımız bulunuyor. Bunun yanı sıra toplumsal konulardaki duyarlılığımız ile bir toplumun kalkınmasında özellikle kız çocuklarının yetiştirilmesinin öneminden yola çıkarak çocuk ve gençlerimizin eğitimde ve her alanda desteklenmesi için ADVAK’ı (Ayşe Doğan ve Ali Doğan Kültür ve Eğitim Vakfı) kurduk. Bugüne kadar bin çocuğumuza, 2024-2025 döneminde ise 200 çocuğumuza eğitimde fırsat eşitliği imkanı sunduk. Bizden sonraki nesillere yaşanabilir, temiz, fırsat eşitliğinin olduğu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

Alanınızda nasıl farklılaşıyorsunuz?

Küreselleşen dünyada yeni trendleri yakalamak ve gelişen teknolojileri öğrenmek konusunda önemli adımlar atıyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerimizle birlikte dijital dönüşüm ve yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojileri nasıl kullanabileceğimizi, sektörlerimize nasıl entegre edebileceğimizi her zaman değerlendiriyoruz ve bu konuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar değişen yaşam koşullarına, tüketici eğilimlerine ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin erişimi sağlıyor. Dünyada ve ülkemizde rekabet yüksek, yerinde sayan hızla geriye düşüyor. Bizler önümüzdeki süreçte hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz.

Yılın dokuz ayını şirketiniz ve sektörünüz açısından değerlendirebilir misiniz?

2024 rakamlardan memnuniyet duyduğumuz bir yıl oluyor. Mobilya grubunda; ekonomide ve mobilya-perakende sektöründe yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, bünyemizde barındırdığımız 6 kuvvetli markamız ve tecrübeli üst yönetimimiz ile aldığımız önlemler sayesinde sektörde öncü konumda olmaya, satışlarımızı bütçelediğimiz seviyelerde gerçekleştirmeye ve kârlılığımızı korumaya devam ettik, ediyoruz. Doğanlar Mobilya Grubu olarak mobilya sektöründe Türkiye’nin üç büyük grubundan birisiyiz. Aynı zamanda Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan 81’inci şirketiyiz.

Enerji tarafında nasıl ilerliyorsunuz?

Biotrend şirketimizle, kısa vadede mevcut tesislerinde iyileştirmelerin ve karbon piyasaları gibi alanlara yatırımın yanı sıra atıktan enerji ve alternatif yenilenebilir enerji üretim projeleri ile enerji sektöründe büyümeye devam ediyoruz. Elektrik üretim lisanslarımızın toplam gücü ile sektörümüzün en büyük iki oyuncusundan birisiyiz. Mevcut kurulu güç kapasitelerimize göre ise Türkiye biyoelektrik pazarında en büyük oyuncu konumundayız. Orta ve uzun dönemde, plastik ileri dönüşüm faaliyetimiz kapsamında İzmir’deki nafta ikamesi ileri dönüşüm tesisi yatırımı için 9,1 milyar TL devlet desteği aldık. Bu tesiste 118 bin ton ekonomik olarak geri kazanılamayan plastik atıkları, 60 bin ton kapasiteli ileri dönüşüm tesisinde işleyerek 55 bin ton piroliz yağı üreteceğiz. Tüm bu faaliyetlerimizle biyodöngüsel ekonominin ülkemizdeki öncü temsilcisiyiz.

Yeni yatırım planlarınız, projeleriniz neler olacak?

İlk yarı finansal rakamlarımız, 2024 yılını faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde hedeflerimizi gerçekleştirmiş olarak kapatacağımıza işaret ediyor. 2025 yılı bütçe çalışmalarımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da kasım başında başlayacağız. 2025 yılında ülkemiz için ekonomik anlamda önemli bir iyileşme diliyorum. Biz de tüm sektörler gibi ekonomiyi ve gelişmeleri yakından takip ederek gerekli aksiyon ve önlemleri alıyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında neler yapıyorsunuz? Bu alana dair yeni dönem planlarınız neler?

Sürdürülebilirlik başlığına sektör sektör bakmıyor, tüm grup şirketlerimizi kapsayan sürdürülebilir bir bakış açısı geliştiriyoruz. Sürdürülebilir yatırımlar ve performans standartlarımızla uzun vadeli rekabetçi finansal getirinin yanı sıra pozitif çevresel ve toplumsal etki yaratmak istiyoruz. Bu doğrultuda şirketimiz, sorumlu yatırım ilkeleri ışığında çevresel, sosyal ve yönetişim konularında belirlediğimiz risk ve fırsatları ilgili kilit performans göstergeleri, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yaptığımız katkılarla değerlendirerek kısa, orta ve uzun vadeli stratejimizi oluşturuyoruz. Doğanlar Holding olarak kurumsal sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirmek ve sürdürülebilirliği holding bünyemizde ortak bir gündem haline getirmek için başlattığımız “Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik” projemizde başarıyla ilerliyoruz. Bu kapsamda holding ve grup şirketlerimizde çevresel ve sosyal etkilerimizi daha iyi bir noktaya çıkarmak adına sürdürülebilirlik ofislerimizi kurduk. Bu yıl mobilya sektöründe ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu çıkaran şirket olacağız. Grup şirketlerimizde ürün ve hizmet geliştirmeleri kapsamında sürdürülebilirliği ön plana alan çalışmalarımız hızla devam ediyor. Doğanlar Holding olarak yeşil bir gelecek için tüm paydaşlarımızla çalışmamız gerektiğini biliyoruz.

ÇEVRE DOSTU PROJELER

“Cumhuriyetimizin ilk yıllarına şahitlik ve eşlik etmiş bir markayı bünyesinde barındıran bir şirket olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını da görüyor olmak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. Dünyamızın en önemli gerçekliklerinden birisi de çevre konusu. Dijitalleşme ve yapay zekada olduğu gibi tüm sektörlerimizde de çevre dostu projeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarımızı önceliklendiriyoruz. Dünyadaki öncü ve yeni teknolojilerin ülkemize getirilmesi ve deneyimlerin aktarımı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu atılımlarımız ile iç ve dış pazarda yeni büyüme hamlelerimiz olacak.”

ODAĞINDA İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME VAR

“Sektörlerin sürdürülebilir büyümesini ve rekabet gücünü artırmaya önemli katkı sağlayan iki önemli konu başlığı: inovasyon ve dijitalleşme, bizim yıllardır ajandamızın en üst maddeleri arasında. Devam eden ve edecek yatırım alanları arasında sürdürülebilirlik, dijitalleşme, kapasite artışları, AR-GE ve inovasyon yatırımları yer alıyor. Biotrend de inovasyon ve dijitalleşme konularında yüksek yatırım yaptığımız bir şirket.”