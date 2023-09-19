İhracatla ciroyu ikiye katlayacak

Oyuncaklı şeker sektöründe yüzde 42,5’lik pazar payı ile lider olan Uçantay, yüzde 45 olan ihracat payını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

Wallmart ve Tesco gibi dünya devlerine üretim yapan şirket, yıl sonunda cirosunu ikiye katlayarak 800 milyon TL’ye ulaşmayı planlıyor.

Oyuncaklı şeker sektöründe faaliyet gösteren Uçantay, Cosby markasıyla sektörde faaliyet gösteriyor. Turquality programına alınan alanındaki ilk ve tek marka olan Cosby bünyesinde; Türkiye’nin üretim üstünlüğüne sahip olduğu kuru incir, kuru kayısı gibi organik ürünler ile geleneksel Türk lezzetleri olan lokum ve akide şekeri gibi ürünleri dünya oyuncaklı şeker pazarına kazandırmak için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren sadece beş oyuncu bulunduğunu ve şirketlerinin yüzde 42,5 pazar payına sahip olduğunu belirten Uçantay Genel Müdürü Mustafa Başar, “Yıllık 100 milyon adetlik oyuncaklı şekerleme üretiyoruz. 2022 yılında 352 milyon TL ciroya ulaştık. Bu yıl ise 800 milyon TL ciro hedefliyoruz.

Toplam 250 olan çalışan sayımızın yüzde 82’sini kadınlar oluşturuyor. Kadın istihdamına büyük önem veriyoruz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.