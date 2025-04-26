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İhracatta rekabet daha da zorlaşabilir

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleri dünya ticaretine yeni bir rota çizecek. Maliyetler ve düşük kurlar nedeniyle yurt dışında fiyat tutturmakta zorlanan Türkiye ihracatçıları, en önemli pazarı AB’de daha çetin bir Uzak Doğu rekabetine girecek.

26 Nisan 2025 | 14:10
İhracatta rekabet daha da zorlaşabilir

Dünya ticareti ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleriyle yeni bir sürece girdi. Trump, gümrük tarifeleri sayesinde ülkesinin her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazandığını söylerken, bu uygulamanın genişleyeceği sinyalini de verdi. Yeni tarifelerin açıklanması sonrasında küresel piyasalarda yaşanan panik, Trump’ı tarifelerin uygulamaya geçilmesini 90 gün ertelemeye itti. Ancak buna rağmen fitili ateşlenen ticaret savaşı ile dengeler değişmeye başladı.

Türkiye’de ise sürecin etkisi hemen her sektörde hissedilecek. Zaten artan maliyetler karşısında düşük kur nedeniyle yurt dışında fiyat tutturmakta zorlanan Türkiye ihracatçıları, Trump’ın vergi duvarları yükselttiği ülkelerin başka pazarlardaki rekabetçiliği ile de mücadele edecek. ABD’ye giremeyen ülkelerin ihracat rotalarını başta AB olmak üzere başka pazarlara yöneltecek olması yeni bir kaygıyı da beraberinde getirdi. Türkiye’nin diğer ülkelere göre yüzde 10 gümrük tarifesinin olması yabancı sermaye yatırımları açısından avantaj gibi görülse de ihracatta zorlayıcı etkisinin daha da hissedilir olacağı ifade ediliyor. İhracat pazarlarında fiyat ve rekabet kıskacının daha da daralacağı kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
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