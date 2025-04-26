İhracatta rekabet daha da zorlaşabilir

Dünya ticareti ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleriyle yeni bir sürece girdi. Trump, gümrük tarifeleri sayesinde ülkesinin her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazandığını söylerken, bu uygulamanın genişleyeceği sinyalini de verdi. Yeni tarifelerin açıklanması sonrasında küresel piyasalarda yaşanan panik, Trump’ı tarifelerin uygulamaya geçilmesini 90 gün ertelemeye itti. Ancak buna rağmen fitili ateşlenen ticaret savaşı ile dengeler değişmeye başladı.

Türkiye’de ise sürecin etkisi hemen her sektörde hissedilecek. Zaten artan maliyetler karşısında düşük kur nedeniyle yurt dışında fiyat tutturmakta zorlanan Türkiye ihracatçıları, Trump’ın vergi duvarları yükselttiği ülkelerin başka pazarlardaki rekabetçiliği ile de mücadele edecek. ABD’ye giremeyen ülkelerin ihracat rotalarını başta AB olmak üzere başka pazarlara yöneltecek olması yeni bir kaygıyı da beraberinde getirdi. Türkiye’nin diğer ülkelere göre yüzde 10 gümrük tarifesinin olması yabancı sermaye yatırımları açısından avantaj gibi görülse de ihracatta zorlayıcı etkisinin daha da hissedilir olacağı ifade ediliyor. İhracat pazarlarında fiyat ve rekabet kıskacının daha da daralacağı kaydediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.