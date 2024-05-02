İK deneyimini yurtdışına taşıyacak

2 milyon dolar değerleme alan şirketin öncelikli hedefinde Doğu Avrupa'dan başlayarak tüm Avrupa'ya ve ABD pazarına açılmak var.

Geleneksel işe alım süreçlerinin uzunluğunu ve maliyetini en aza indirmek üzere 2019 yılında temelleri atılan yapay zekâ tabanlı işe alım platformu OneNewOne, iki yıllık AR-GE süreci sonunda 2021 yılında faaliyete başladı.

Yapay zekâ ile işe alımda kısa sürede fark yaratan ve Türkiye'nin en büyük markaları ile iş birliği yapan OneNewOne, elde ettiği başarı ile yatırımcıların dikkatini çekti.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında 1 milyon dolar değerleme ile ilk yatırımcısını alan şirket, kısa bir sürede 2 milyon dolar değerlemeye ulaştı. Aynı zamanda İTÜ Big Bang finaline kalarak yurtdışı programına seçilen üç girişimden biri oldu.

'İşe alım süreçlerini baştan sona dönüştürme hedefi' ile yatırıma devam ettiklerini belirten şirketin kurucusu Tunç Erman, "Yapay zekâ devreye girmeden önce İK çalışanlarının 100 kişiyi işe almak için 3 bin 500 telefon görüşmesi yapması gerekiyordu. Bu yöntemle işe alım sürecinin dünya ortalaması 42 gündü. Günümüzde ise OneNewOne teknolojisiyle farklı formatlardaki aday havuzlarını saniyeler içinde entegre ediyoruz" diyor.

AKILLI SINIFLANDIRMA

Akıllı sınıflandırma ve akıllı eşleştirme özellikleriyle yaklaşık 1,6 milyon aday arasında en doğru kişiyi bulduklarını ifade eden Erman, yapay zekânın, talep edilen aday ile o işin uzmanı gibi yazılı ve sözlü mülakat yaptığını vurguluyor. İş verenin istediği pozisyona en uygun aday yaklaşık iki saat içinde iş başı yapabiliyor.

Yapay zekanın işe yerleştirdiği bu elemanın en doğru kişi olma oranı yüzde 90. Klasik yöntemlerle yapılan işe alımlarda ise bu oranı tutturabilecek sadece bir İK çalışanının üç yıl süre ile sıkı bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Erman bu teknolojiyle iş dünyasına yeni bir işe alım deneyimi sunduklarını belirtiyor.

Bugün platformda Türkiye, Bulgaristan, Macaristan'dan alanlarında uzman 53 kurumsal firma bulunuyor. Bugüne kadar ONO'da 3 bin 600 akıllı mülakat gerçekleştirildi. Bu yıl Almanya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan ve Yunanistan pazarlarında önemli çalışmalarının olacağını ifade eden Erman, beş farklı ülkede ve Türkiye'de büyümeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.

2025 yılı itibariye Avrupa ülkelerindeki yapılanmaları tamamlayarak rotayı İngiltere ve Amerika pazarlarına çevireceklerini belirten Erman, "Türkiye ve Avrupa büyüme hedeflerimize paralel olarak dünyanın en büyük İK pazarını oluşturan Amerika'da iddialı olacağız" diyor.

DUYGU ANALİZİ

Akıllı mülakat ile yüz ile kelimeleri anlamlandırma süreçlerini hali hazırda olan duygu analizi ve dil bilgisi analizi ile birleştireceklerini anlatan Erman, şöyle devam ediyor: "Akıllı mülakatın dışında işverenlerin adaylar ile yaptıkları anlamlandırma konusunda AR-GE çalışmamız tamamlandı. Yakında canlıya alacağız.

Adayların CV'lerini anlamlandırma, yapay zeka ile CV yazımı konularında adaylara yeni özellikler tanımladık ve bunu yapay zekâ ile daha da ileri götürüyoruz. ONO artık sizin yerinize arama yapıp pasif adayları sizin önünüze getirebiliyor."

"10 milyon CV'ye ulaşacağız”

“Kasım ayında üçüncü yatırım turumuza çıkacağız. Beş farklı ülkede faaliyet He İngiltere ve Amerika pazarları İçin 10 milyon dolar yatırım turuna çıkma hazırlığındayız. Yıl sonunda 10 milyon CV’ye ulaşma, ONO üzerinden en az bin kişilik istihdam gerçekleştirme ve 10 milyon dolar değerleme sürecine ulaşmak hedeflerimiz arasında. Akıllı eşleştirme süreçlerinde AR-GE çalışmalarımızı farklı ülke kültürlerini ve farklı format CV’lerini eğiterek geliştiriyoruz.”