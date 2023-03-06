İki kız kardeşi buluşturan girişim

Temelleri pandemide Gonca ve Gülşah Gülser kardeşler tarafından atılan Quin Engine Al, online perakendede kişiye özel analiz yapan bir AI yapısı.

Bu sayede şirketlerin online gelirlerinde yüzde 30 artış sağlıyor. Geçen yıl 580 bin pound yatırım çeken Quin, global bir teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.

Gonca ve Gülşah Gülser kardeşler tarafında kurulan Quin Engine AI, online perakende iş modellerinde elde edilen online trafik verilerini, anlık olarak geçmiş veriye bakmadan sadece o andaki insan davranışına odaklanıp, kişi özelinde analiz eden, anlık davranışa istinaden doğru zamanda, doğru mesajı vermesini sağlayan gerçek bir AI yapısı.

Öyle ki insan davranışını, internet sitesine girdiği anda 70 msn. (göz kırpma anı kadar hızlı) anlamlandırarak insana özgü anlık motivasyonel değişkenliklere göre kişiye özel değer önerisi sunabiliyor. Bu da şirketlerin online gelirlerinde ise yüzde 30 oranında artış sağlamasına destek veriyor.

Koçtan, Vivense, Under Amour gibi şirketlere hizmet veren Quin, geçen mayıs ayında aldığı 580 bin pound yatırımı ürünü geliştirmek, takım kurmak ve İngiltere pazarına genişlemek için kullanıyor. İnovasyon merkezi Londra'da olan şirket, global ölçekte yenilikçi bir teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.

Gülser kardeşler ile kuruluş öykülerinden yapay zeka ile ilgili öngörülerine kadar pekçok şeyi konuştuk.

Şirketinizin kuruluş öyküsünü kısaca anlatır mısınız?

Gonca Gülser: Boğaziçi Üniverisitesi'nde yönetim bilişim sistemleri alanında okudum. Master'ımı da aynı alanda aynı üniversitede tamamladıktan sonra LSE'de organizasyonel araştırma yöntemleri üzerine eğitimimi tamamladım.

Özellikle akademi alanındaki eğitim aldığım konuları bugün genç arkadaşlarımı yetiştirmek için kendi okulumda ve diğer üniversitelerde part time eğitmen olarak yaklaşık 13 yıldır çalışıyorum. Büyük veri ile olan akademik ilişkim uzun yıllar kurumsal hayatta Virgin Holidays, Turkcell gibi firmalarda data scientist olarak çalışmaya devam ettim.

Kurumsal hayat hepimizin bildiği gibi çeşitli formlar ve yapıların belli bir stabilizasyonu ve kabullenişlere itiyor. Bu kabullenişleri red edip içimde uzun zamandır girşimcilik heycanını da barındırıyordum

Gülşah ise Koç Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Manchester Business School'da MBA'ini tamamladı ve uzun yıllar KPMG'de strateji ve yatırım danışmanlığı verdi.

Danışmalıkta veri ve müşteri analitiğinin önemi ve karmaşıklığı üzerinde hep çalıştığı konulardı. Ona ilk Quin'in fikri ile gittiğimde data yaklaşımındaki fark ve bildiğimiz doğruları farklı yaklaşımla inovatif boyutta ele almasından çok heyecanlandı. Beraberce fikri hayata geçirmek için yola çıktık.

Quin Audience Engine ne iş yapar, biraz açar mısınız?

Quin Audience Engine, e-commerce iş modellerinde elde edilen online trafik verilerini, anlık olarak geçmiş veriye bakmadan sadece o andaki insan davranışına odaklanıp, ziyaretçi özelinde analiz edilen davranışa istinaden doğru zamanda, doğru mesajı vermesini sağlayan gerçek bir AI yapısı.

İnsan davranışını, internet sitesine girdiği anda 70 msn. (göz kırpma anı kadar hızlı) anlamlandırarak insana özgü anlık motivasyonel değişkenliklere göre kişiye özel değer önerisi sunabilmekte.

Bu değer önerisi ise alışveriş yapma işleminden gerçekten vazgeçen ve aradığı bilgiye ulaşmada zorluk çeken gibi çeşitli davranışlardaki kişi ile değer önerisini gerçek aksiyonlarla buluşturabiliyoruz. Bu yaklaşımın çıktısı olarak şirketlerin online gelirlerinde ise yüzde 30 artış sağlamasına destek veriyoruz.

Yapay zeka ile ilgili öngörüleriniz nelerdir, sizce bu iş nereye gider?

İntelligence dediğimiz şey çok zor bir kavram aslında. Biyolojik olmayan bir varlığın intelligence olmasını sağlamak muazzam bir tanrısal dürtü. İnsan beyninin çok fazla veriyi aynı anda çok hızlı process etmesi oldukça zor. Dolayısıyla makina öğrenmesi dediğimiz şey aslında en büyük varlık sebebi çok fazla veriyi çok hızlı process etmesi. Bu kadar basit bir nitelikte yer alıyor.

Peki AI neden var?

Çünkü hızlı. İşin sırrı bu kadar basit. Fakat bu basitliğe ulaşma süreci çok kompleks bir çalışma gerektiriyor. Yazılı veya sözlü basında okuyoruz bazen, yapılan bir araştırmada ‘Bilgisayar Monet tablosunu çizdi' diye. Bilgisayar ya da AI teknolojiler 100 tane Monet tablosunu incelediyse 101'inc tabloyu yapay zeka çizmesi çok beklenecek bişey. Ama bu beni Monet yapmaz.

Aslında bu kavramlarda yaratıcılık, intelligence demek kimseyi daha farklı ya da akıllı yapmaz. Bir insanda 100 tane Monet tablosu çizecek, inceleyecek fırsatı olsa benzer içerikleri çizebilme imkanı olacak. En önemli konu

makinalar üzerinden replikaları konuşmak ve buna anlam yüklemek çok da cesur kelimeleri konuşmayı gerektirmiyor aslında.

Bütün hikaye öğrenmeyi hızlandırmak ve dakikalar saniyeler içinde bunu yapabiliyor olmak. Dolayısıyla hepimiz zamanki yerimizde duracağız fakat makinalar, AI'lar bize yardım edecekler. Biz çok parlak görüyoruz bu işi bizden bir sürü ıvır zıvır işleri üzerimizden alacaklar. Insan için anlamlı olan şey yaratıcılığımızı kullanmamız ve bunun için bize zaman kazandıracaklar.

Yatırım aldınız mı?

Geçen mayısta yatırım turumuzu tamamladık İngiliz yatırım grubu SFC'nin önderliğinde, Almanya'dan NCA, Logo VC ve StartersHub tura katıldı. Aldığımız 580 bin pound yatırımı ürünü geliştirmek, takım kurmak ve İngiltere pazarına genişlemek için kullanıyoruz.

Hedefleriniz neler?

Ana amacımız global ölçekte No Code AI teknolojisi olmak. Ethical by design kavramlarını benimseyen yenilikçi, herkesin düşünmediği hatta bildikleri doğruların akışını değiştirecek lider ve takip edilen teknoloji firması olarak yola devam etmek istiyoruz.

Quin'in inovasyon merkezi Londra'da yer alıyor. Quin'in İngiltere'deki Direktörü Daniel Rawles ile birlikte inovasyonu yaptığımız her işin kalbine koyarak hem Londra pazarında hem de Türkiye pazarında büyümesini sağlıyoruz.

"PANDEMİDE KURULDUK"

Şirketi 2020 yılında pandemide kurulduklarını belirten Gülşah Gülser, şunları anlatıyor: “Derin öğrenme ile gerçek zamanlı çalışan bir Al ürününü tamamen yazılımı içeride olacak şekilde tamamladık. Bugün Koctas, Vivense ve Under Armour gibi alanında önde gelen markalarla çalışıyoruz.

Yaptığımız işin kurumsal firmalarda yarattığı etkiyi gördükçe büyüme hızımız daha da artıyor. Özellikle insan gücüne ihtiyaç duymadan datanın Al tarafından öğrenilmesi ve anlamlandırılması konusunda hız ve aksiyona dönüşen bir yapıda gelir artışına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”