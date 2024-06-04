İş dünyasında ‘yeşil yaka’ arayışı başladı

Son yıllarda hızlanan yeşil dönüşüm odaklı ekonomiye geçiş yeni iş gücü ihtiyacı yaratıyor. Dönüşümü sağlamak isteyen şirketler arasında ‘yeşil yetenekler’ için işe alım savaşı başladı.

Küresel insan kaynakları çözümlerinde lider bir şirket olan ManpowerGroup tarafından hazırlanan “Yeşilleşen Çalışma Dünyası” raporuna göre günümüzde, küresel çapta işverenlerin yüzde 70’i yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif olarak işe aldıklarını veya almayı planladıklarını söylüyor.

Aynı rapora göre katılımcılar iş dünyasında yaşanan yeşil dönüşümün ve ÇSY’nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) önümüzdeki beş yıl içerisinde en çok istihdam yaratacak alanlar olacağına inanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.