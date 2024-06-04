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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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İş dünyasında ‘yeşil yaka’ arayışı başladı

Yeşil dönüşümün 2030 yılına kadar 30 milyon yeni iş yaratması bekleniyor. Dönüşüme uyum sağlamak isteyen şirketler, sürdürülebilirlik stratejilerini hayata geçirecek çalışanlar arıyor. Şirketler, yeşil yakalı roller için eğitim programları ve kariyer planları geliştiriyor.

04 Haziran 2024 | 16:24
İş dünyasında ‘yeşil yaka’ arayışı başladı

Son yıllarda hızlanan yeşil dönüşüm odaklı ekonomiye geçiş yeni iş gücü ihtiyacı yaratıyor. Dönüşümü sağlamak isteyen şirketler arasında ‘yeşil yetenekler’ için işe alım savaşı başladı. 

Küresel insan kaynakları çözümlerinde lider bir şirket olan ManpowerGroup tarafından hazırlanan “Yeşilleşen Çalışma Dünyası” raporuna göre günümüzde, küresel çapta işverenlerin yüzde 70’i yeşil dönüşüm için yetenekleri aktif olarak işe aldıklarını veya almayı planladıklarını söylüyor. 

Aynı rapora göre katılımcılar iş dünyasında yaşanan yeşil dönüşümün ve ÇSY’nin (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) önümüzdeki beş yıl içerisinde en çok istihdam yaratacak alanlar olacağına inanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
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Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
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Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
GERİ
İLERİ
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