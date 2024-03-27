İş Gıda, Bi’ İşim Var Projesi ile Down sendromlu bireylere istihdam sağlıyor

İş Gıda’nın bağımsızlık, kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik değerleri ışığında Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliği ile 2022 yılı sonunda KFC ile başlattığı Bi’ İşim Var Projesi büyüyor. Bi’ İşim Var Projesi için düzenlenen etkinlik, İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu ev sahipliğinde, Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ve Bi’ İşim Var Projesi çalışanlarının katılımıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısında Bi’ İşim Var Projesi’nin, İş Gıda çatısı altında faaliyet gösteren iki diğer dünya markası Pizza Hut ve Krispy Kreme’i de kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin; Down sendromlu gençlerin çalışmasının ayakları üzerinde durmasının kendileri, aileleri ve toplum için önemine değindi. İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu ise Down sendromlu bireylerin toplumdaki vazgeçilmez yerlerine dair farkındalığı artırma hedefiyle 2022 yılından bu yana süren Bi’ İşim Var Projesi’nin gelişim yolculuğunu, değişen yapısını, gelecek planlarını ve grup için anlamını aktardı.

“ÜÇ AYRI ŞEHİRDE 16 DOWN SENDROMLU ÇALIŞANA ULAŞTIK”

Bi’ İşim Var Projesi’nin grup için çok önemli olduğunun altını çizen İş Gıda Grup CEO’su Feliks Boynuinceoğlu; “Arka planda çok fazla çalışma olsa da ilk olarak 2022 Eylül’de İş Gıda çatısı altındaki markalarımızdan KFC ile başlayan Bi’ İşim Var Projesi’nin arkasında, İş Gıda’nın bağlı olduğu İş Holding’in öngörüsü yatıyor” dedi. İnsan kaynaklarından pazarlamaya, operasyondan yönetime büyük bir ekibin katkısıyla projeye ilk andan itibaren tüm paydaşlar olarak çok inandıkların kaydeden Boynuinceoğlu; pilot bir uygulamayla 1 çalışan ve 1 iş koçu ile başladıkları projenin günden güne büyüdüğünü ve geliştiğini kaydetti.

İstanbul’da seçili KFC restoranlarında 2022 Eylül’ünde başlayan proje, bugün üç ayrı şehirde 16 Down sendromlu çalışana ulaşmış durumda. “Bi’ İşim Var’ın başarısı sonucunda, restoranlarımızla uluslararası geçerliliği olan ve 2014’ten bu yana Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan ‘Valueable’ (Değerli Bir Ağ) unvanını almaya hak kazandık. Projenin global bir değer ile taçlanmış olmasından mutluluk duyduk” diyen Feliks Boynuinceoğlu; Bi’ İşim Var’ın, 150 ülkede faaliyet gösteren KFC markası tarafından da örnek gösterilen bir proje olmasıyla göğüslerini kabarttığının da altını çizdi.

“SOSYAL FAYDA ODAKLI PROJEMİZLE TÜM ÖZEL SEKTÖRE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

KFC ile başlatılan Bi’ İşim Var Projesi, İş Gıda çatısı altındaki dünyaca ünlü diğer iki marka olan Pizza Hut ve Krispy Kreme’i de kapsayacak şekilde büyüyecek. An itibarıyla 16 olan Down sendromlu çalışan sayısını en kısa sürede Türkiye Down Sendromu Derneği’nin de katkılarıyla 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Feliks Boynuinceoğlu; şu bilgileri verdi:

“Bi’ İşim Var’ın Down sendromlu bireylerin bağımsız yaşamları için çok kıymetli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Down sendromlu bireyler, uygun eğitim programlarıyla pek çok başarıya imza atıyor ve toplumun içinde, iş yaşamında olduklarında anlamlı hayatlar kurabiliyorlar. Her birimizde olduğu gibi Down sendromlu arkadaşlarım için iş hayatına girmek, daha bağımsız bir hayata adım atmak anlamına geliyor. Biz tam da bu bakış açısıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bu süre zarfında gördük ki bu ‘kazan kazan’ bir proje. Çünkü şahane geri dönüşler alıyoruz. Hem Down sendromlu çalışanlarımızdan hem de çalışma arkadaşlarından ekiple uyumlarının çok iyi olduğu, çalışmaktan mutlu oldukları ve işlerini çok sevdiklerine dair hep pozitif değerlendirmeler duyuyoruz. Öncü olduğumuz sosyal fayda odaklı projemizle tüm özel sektöre örnek olmayı ve konunun yaygınlaşması için farkındalık sağlamayı, diğer markaların da konuya destek olmasını ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nin ‘İş Koçu Destekli İstihdam’ uygulamasının yaygınlaşmasını diliyorum. “

“İSTİHDAM +1 PROGRAMIMIZLA 18 İLDE 48 FİRMAYA 170 DOWN SENDROMLU BİREYİN İSTİHDAM EDİLMESİNİ SAĞLADIK”

GÜN BİLGİN/TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ BAŞKANI

“DOWN SENDROMU ALANININ GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ” İş Gıda ile iki yıldır süren iş birliğimiz, Down sendromlu bireylerin bağımsız yaşamları için çok kıymetli. Down sendromlu bireylerin özgür, bütünleşik ve bağımsız yaşamlar kurabilmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz dernek olarak ailelerin yaşadığı ‘Benden sonra çocuğum ne olacak?’ kaygısını ortadan kaldıracak projeler üretiyoruz. Avrupa Down Sendromu Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve dünyada 133 ülkenin Down sendromu sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde, Down sendromu alanının gelişimine öncülük ediyoruz.

“BU ALANDA ÇALIŞACAK İŞ KOÇLARINA İHTİYACIMIZ VAR” En önemli çalışmalarımızdan İstihdam +1 programıyla gençlerimizin istihdam edilmesine olanak tanıyoruz. 2012 yılında Türkiye’de uygulamasını ilk başlatan kurum olarak 18 ilde 48 firmaya 170 Down sendromlu bireyin istihdam edilmesini sağladık. Down sendromlu bireyler, uygun eğitim programları ile pek çok başarıya imza atıyor, toplum hayatı içinde anlamlı hayatlar kurabiliyorlar. Herkese Down sendromlu bireylerin iş hayatında aktif olarak yer alabildiklerini göstermemiz gerektiğine inanıyorum. İş yerlerinin bu bilinci kazanması, ailelerinin çocuklarına inanmasının ve bunun yaygınlaşmasının yolunu açacaktır. Bir diğer taraftan ise uygulamanın yaygınlaşması için bu alanda çalışacak iş koçlarına ihtiyacımız olduğunu bu vesileyle duyurmak istiyoruz. Bu bağlamda iş koçları yetiştirmek üzere geliştirdiğimiz eğitim programını yaygınlaştırıyoruz. İŞKUR, istihdam büroları, iş yerlerinin kendi bünyeleri gibi farklı alanlarda iş koçları yetiştirmek üzere iş birliklerimiz devam ediyor.