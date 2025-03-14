İş ve yaşam iç içe: Karma projeler yükselişte

Karma kullanım projeleri, geleneksel ofis anlayışını değiştirerek, konut, ticaret ve sosyal alanları bir araya getiriyor. Bu projeler, çalışanların işten arta kalan vakitlerinde sosyalleşebileceği ve günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği alanlar sunarak iş dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

İşverenler için, çalışanlara sundukları imkanların genişlemesi hem verimliliği artırıyor hem de şirketlerin tercih edilme oranını yükseltiyor. Çalışanların yüzde 70’i, iş yerine yakın sosyal olanaklara sahip ofis alanlarını tercih ederken, şirketlerin yüzde 60’ı da çalışan memnuniyetini artırmak için iş yerlerine sosyal olanaklar eklemeyi planlıyor.

İstanbul’un iş dünyasında yeni bir dönemi başlatan karma projeler, yatırımcılar için kârlı fırsatlar sunarken, çalışanlara ve şirketlere daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Son yıllarda geleneksel ofis kiralamaları yüzde 15 düşerken, karma projelere olan talep yüzde 35 artmış durumda. Modern iş hayatının ihtiyaçlarına cevap veren bu projeler, geleceğin iş dünyasının da temel yapı taşlarından biri olacak gibi görünüyor.

Bilgiçler Yapı’nın Bayrampaşa’da geliştirdiği AKTİM Çarşı & Ofis projesi, bu trendin en dikkat çeken örneklerinden biri. 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, modern ofislerin yanı sıra ticari alanlar ve sosyal mekanlar ile iş ve yaşamı entegre eden bir konsept sunuyor.

‘KARMA PROJELER ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR’

Son 8 yılda 395 milyon dolarlık yatırımla 240 bin metrekarelik ticari ve konut gayrimenkulü üreten Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa’da inşasını sürdürdüğü AKTİM Çarşı & Ofis projesini teslim etmeye hazırlanıyor.

Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, karma projelerin iş dünyasında yarattığı dönüşümü şu sözlerle değerlendirdi: "Günümüzde iş hayatı, yalnızca çalışma alanlarıyla sınırlı değil. İnsanlar, iş yerlerine yakın konumda vakit geçirmek ve günlük ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak istiyor. AKTİM Çarşı & Ofis gibi projeler, modern yaşamı iş hayatıyla birleştirerek, çalışanlara daha verimli ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Bunun hem çalışan memnuniyeti hem de iş verimliliği üzerinde olumlu etkileri olduğunu gözlemliyoruz."

Ayrıca yatırımcılar açısından da bu tarz projelerin büyük fırsatlar sunduğunu belirten Bilgiç, "İş ve yaşam alanlarını entegre eden projeler, ticari alanların değerini artırırken, uluslararası markaların da ilgisini çekiyor. AKTİM Çarşı & Ofis olarak, bu ihtiyaca yanıt veren bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Şimdiden birçok global marka ile anlaşma sürecindeyiz ve projemizin kısa sürede dolmasını bekliyoruz" dedi.

KİRALAMA YARIŞI BAŞLADI: DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR GELİYOR

338 bağımsız bölümden oluşan AKTİM Çarşı & Ofis projesinde dükkân ve ofislerin yüzde 60’ı satılmış durumda. Kalan alanlar için ise gayrimenkul kiralama firması Max Seos ile anlaşmaya varıldı. 202 ila 443 metrekare arasında değişen müstakil dükkanlar ve 150 ila 500 metrekare arasında modüler olarak tasarlanan ofislerle proje, hem ticari hem de kurumsal anlamda büyük ilgi görüyor. İçerisinde dünyaca ünlü kahve zincirlerinden uluslararası restoran markalarına kadar pek çok işletmenin yer alması planlanan proje, İstanbul’un yeni ticaret ve sosyal yaşam merkezlerinden biri olma hedefiyle ilerliyor.

2500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Proje tamamlandığında 2500 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor. Bayrampaşa’da konumlanan bu büyük ölçekli yatırım, bölgenin ticaret ve iş dünyasında önemli bir merkez haline gelmesine katkıda bulunacak. Stratejik konumuyla lojistik avantaj sağlayan proje, işletmeler için ulaşım ve dağıtım süreçlerini de kolaylaştırıyor.