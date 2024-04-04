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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Isı pompası kombinin tahtına göz dikti

Enerji maliyetlerini, tüketimini ve karbon ayak izini azaltan ısı pompası pazarı, son dört yıldır büyüyerek 15 bin adetlere ulaştı. Türkiye kombi pazarının tamamının ısı pompasına çevrilmesi halinde yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.

04 Nisan 2024
Isı pompası kombinin tahtına göz dikti

İklim krizine karşı kalıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, bugün tüm sektörlerin ajandasında ilk sıralarda yer alıyor. İklimlendirme sektöründe bu çözümlerden birisi olan ısı pompası; tek ürünle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacına cevap veren bir cihaz olarak tüketicilerden tam karşılık buluyor. 

Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ısı pompasına geçişi hızlandırmış durumda. Öyle ki AB çapında 3 milyon adetlik ısı pompası kurulumuna, 2027 yılına kadar en az 10 milyon ilave kurulum yapılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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