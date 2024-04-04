Isı pompası kombinin tahtına göz dikti

İklim krizine karşı kalıcı ve yenilikçi çözümler üretmek, bugün tüm sektörlerin ajandasında ilk sıralarda yer alıyor. İklimlendirme sektöründe bu çözümlerden birisi olan ısı pompası; tek ürünle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacına cevap veren bir cihaz olarak tüketicilerden tam karşılık buluyor.

Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ısı pompasına geçişi hızlandırmış durumda. Öyle ki AB çapında 3 milyon adetlik ısı pompası kurulumuna, 2027 yılına kadar en az 10 milyon ilave kurulum yapılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.