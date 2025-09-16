Sonbahar şöleni: Renklerin dansı başladı

İsmini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den alan Yedigöller Milli Parkı, her mevsim doğaseverlere farklı güzellikler sunuyor.
Ağırlıklı olarak yeşil ve kahverengi tonların hakim olduğu milli park, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar,
Sarı, kahverengi ve yeşil tonuna sahip Yedigöller, ayrıca şelaleler, endemik bitki türleri ve zengin yaban hayatı bulunuyor.
Bölge, özellikle fotoğrafçılar, kampçılar ve trekking tutkunları için önemli bir cazibe merkezi olma özelliğini koruyor.
Göllerin çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, doğanın eşsiz manzarasını fotoğraflarken parkta yaşayan sincaplar ve çeşitli kuş türleri de ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Yetkililer, milli parkta güvenlik ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, ziyaretçilere çevreyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.