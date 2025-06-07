İstanbul çıkışlı marka global niş parfüm liginde

2024 itibarıyla global niş parfüm pazarının hacminin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı, 2033’te ise 8 milyar doları aşacağını tahmin ediliyor. Türkiye’de de iki yerli marka bu alanda kendine yer edinmiş durumda. Latincede ‘kraliyete ait’ anlamına gelen ismiyle ‘Regalien İstanbul’ onlardan biri. Mühendis kökenli Varol ve Bilen Besen kardeşlerin kurduğu marka, kısa sürede 40’a yakın ülkeye yayılarak Türkiye çıkışlı bir niş parfüm başarı hikâyesine dönüştü. Markanın odağında ise her biri bir hikâye anlatan, yüksek içerik yoğunluğuna sahip unisex parfümler var.

Mühendislik bakış açılarını, duyusal dünyaya olan ilgileriyle birleştirdiklerini söyleyen Varol Besen, “Profesyonel iş hayatımızı bırakıp parfüm sektörüne yönelmemiz biraz akışta oldu. Kendi karışımlarımız için esans almak istedik, bunun için de şirket kurmamız gerekti. Sonrasında ise parfüm işi asıl işimiz oldu” diyor. 2019’da ilk serisini çıkaran Regalien, pandeminin ardından Beymen ve duty-free mağazalarında yer alarak Türkiye pazarında hızla bilinirlik kazanmış bulunuyor. Gelirinin yaklaşık yüzde 65’ini yurt dışı satışlarından elde eden şirket, 2024 yılında 100 milyon TL olan cirosunu bu yıl 150 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.