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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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İstanbul çıkışlı marka global niş parfüm liginde

Dünya genelinde hızla büyüyen niş parfüm pazarı, kişiselleştirme arzusunun ve farklılaşma ihtiyacının bir sonucu olarak son yıllarda dikkat çekici bir ivme yakaladı. Kitle parfümlerine alternatif olarak konumlanan bu segment, sınırlı üretim, özgün koku profilleri ve hikâyesi olan markalarıyla öne çıkıyor.

07 Haziran 2025 | 19:40
İstanbul çıkışlı marka global niş parfüm liginde

2024 itibarıyla global niş parfüm pazarının hacminin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığı, 2033’te ise 8 milyar doları aşacağını tahmin ediliyor. Türkiye’de de iki yerli marka bu alanda kendine yer edinmiş durumda. Latincede ‘kraliyete ait’ anlamına gelen ismiyle ‘Regalien İstanbul’ onlardan biri. Mühendis kökenli Varol ve Bilen Besen kardeşlerin kurduğu marka, kısa sürede 40’a yakın ülkeye yayılarak Türkiye çıkışlı bir niş parfüm başarı hikâyesine dönüştü. Markanın odağında ise her biri bir hikâye anlatan, yüksek içerik yoğunluğuna sahip unisex parfümler var.

Mühendislik bakış açılarını, duyusal dünyaya olan ilgileriyle birleştirdiklerini söyleyen Varol Besen, “Profesyonel iş hayatımızı bırakıp parfüm sektörüne yönelmemiz biraz akışta oldu. Kendi karışımlarımız için esans almak istedik, bunun için de şirket kurmamız gerekti. Sonrasında ise parfüm işi asıl işimiz oldu” diyor. 2019’da ilk serisini çıkaran Regalien, pandeminin ardından Beymen ve duty-free mağazalarında yer alarak Türkiye pazarında hızla bilinirlik kazanmış bulunuyor. Gelirinin yaklaşık yüzde 65’ini yurt dışı satışlarından elde eden şirket, 2024 yılında 100 milyon TL olan cirosunu bu yıl 150 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
Kuzey Boru (KBORU) temettü miktarını güncelledi (2025)
Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsa tatil öncesi nasıl kapandı? 5 Haziran gün sonu
Anadolu Efes, Ford, Sabancı... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Geçen ay 4 otomotiv hissesi kazandırdı, 4'ü geriledi
Dün 3 hisseden yatırımcısına temettü haberi geldi
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Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
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