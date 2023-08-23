Jeotermalde üçüncü YEKDEM açılımı

Türkiye bugün jeotermal enerjide sahip olduğu bin 691 MW kurulu kapasite ile 16 bin 127 MW olan küresel jeotermal enerji kurulu gücünün yüzde 10,4’ünü karşılıyor.

Bu oran ile kurulu güç bakımından Türkiye Avrupa’nın lideri, dünyanın ise dördüncü büyük ülkesi. Türkiye’de bu alandaki yatırımların 80’li yıllarda başladığı biliniyor.

Öyle ki Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise ikinci jeotermal enerji santrali 1984 yılında Denizli ili Sarayköy ilçesi Kızıldere Mevkii’nde 15 MW kurulu kapasitesi ile hizmete açıldı.

2010 yılına kadar Türkiye’de jeotermal enerjinin kullanımı daha çok termal kaplıcalar ve konut ısıtması çerçevesinde sınırlı kaldı.

O tarihten sonra ise Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) etkisi ile Türkiye’nin jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünün 2010-2020 yılları arasında 100 kattan fazla artarak 1500 MW’ın üzerine çıktığı göze çarpıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.