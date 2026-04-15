Kadife fabrikasından lüks moda markasına

Türkiye’de de köklü aile geleneklerini modern vizyonla birleştiren kadın girişimciler, küresel ölçekte ses getiren markalar yaratıyor. İşte bu hikâyelerden biri de, kökleri Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan ve bugün uluslararası lüks moda sahnesinde kendine güçlü bir yer edinen Bocan Couture markası. Markanın kurucu ortaklarından Melike Bocan, hem aile mirasını geleceğe taşıyan hem de kadın emeğini merkeze alan bir girişimcilik anlayışını temsil ediyor.

Bocan Couture’un temelleri 2013 yılında atılmış olsa da, markanın ruhu çok daha eskilere dayanıyor. Ailenin girişimcilik hikâyesi, 1936 yılında Elfide Zümrüttaş’ın Bursa’da kendi adına kadife fabrikasını tescil ettirmesiyle başlıyor. Bu cesur adım, bugün Bocan Couture’un ‘By Women, Beyond Fashion’ ve ‘By Women, For Women’ felsefesinin temelini oluşturuyor.

Dört kuşaktır sektörün içinde

Bursalı bir tekstil ailesinden gelen Bocan ailesi, dört kuşaktır sektörün içinde yer alıyor. Ancak Bocan Couture’u farklı kılan, bu köklü sanayi birikimini yüksek terzilik sanatına dönüştürmeleri.

"Herkesin bin adet yaptığı yerde biz sadece bir tane yapacağız; en üst kalitede, en ince işçilikle ve bin parça fiyatına satacağız diyerek yol çıktık" şeklinde konuşan Bocan, bu yaklaşımın markayı seri üretimden uzaklaştırarak, zanaat odaklı ve yüksek katma değerli bir lüks segmentine taşıdığını söylüyor.

Küresel lüks sahnesinde

Bocan Couture, bugün dünya moda haritasında önemli noktalarda varlık gösteriyor. Londra Marylebone’daki mağazası, İstanbul Nişantaşı’ndaki showroom’u ve Doha’da Galeries Lafayette’deki satış noktasıyla fiziksel olarak büyüyen marka, aynı zamanda online mağazası ile 32 ülkeye ulaşıyor.

Markanın müşteri kitlesi ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden olsa da, etkisi Avrupa aristokrasisine kadar uzanıyor. Bocan, İngiliz kraliyet çevresinden tanınmış isimlerin de Bocan Couture tasarımlarını tercih etiklerinden söz ediyor.

Taider ve global ağlar

Dördüncü nesil temsilciler olarak Bocan ailesi için en önemli konulardan biri, bu mirası profesyonel bir şekilde geleceğe taşımak. Bu noktada yolları, aile işletmelerinin kurumsallaşmasını destekleyen Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ile kesişiyor. “TAİDER, dünya genelinde 10 binden fazla dev aile şirketini kapsayan FBN (Family Business Network - Aile İşletmeleri Ağı)’nın Türkiye temsilcisi. Bu çatı altında, mart ayında düzenlenen FBN London Hub Kadınlar Günü panelinde konuşmacı olarak yer alarak, Türkiye’nin girişimci kadın gücünü uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşadık” diye anlatan Bocan, bu platformlar sayesinde markanın, hem ticari hem de stratejik ve kurumsal anlamda da gelişimini sürdürdüğünü dile getiriyor.

Uluslararası ödüller aldı

NxG Awards 2025’te ‘İç Girişimcilik’ kategorisinde dünya genelinde son üç finalist arasına girdiklerinden de bahseden Bocan, şöyle devam ediyor: “Bu başarının bir parçası olarak Miami’deki FBN Global Summit’te sahneye çıktık ve dünyanın en köklü ailelerine vizyonumuzu tanıttık. Ayrıca markamız, Londra’da düzenlenen prestijli Global RLI Awards’ta, Harrods CEO'su ve Chalhoub Group Başkanı’nın elinden "Sustainable Retailer of the Year" (Yılın Sürdürülebilir Perakendecisi) ödülünü aldık.”

Karbon ayak izini azaltacak

Bocan Couture için gelecek planları, yalnızca büyümeyi değil aynı zamanda değer yaratmayı da kapsıyor. Paris ve ABD’de açılması planlanan yeni mağazalar, markanın global ayak izini genişletecek. "Bizim için lüks; sadece en kaliteli ipeği kullanmak değil, o ipeğin dünyaya ve üreticisine nasıl dokunduğudur” diyen Bocan, British Fashion Council üyesi olarak, düşük karbon programları kapsamında 2027’ye kadar karbon ayak izlerini 20 ton azaltmayı taahhüt ettiklerinin altını çiziyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı’nın "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesine dahil olarak, ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlara istihdam kapıları açtıklarına da dikkat çeken Bocan, “Yüzde 90’ı kadınlardan oluşan ekibimizi 2027’ye kadar neredeyse iki katına çıkararak, "kadınlar için lüksü, kadınların emeğiyle" üretmeye devam edeceğiz” diye ekliyor.