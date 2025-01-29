Kendi mağazalarını açmayı hedefliyor

Türkiye pazarına ise 2020 yılında adım atan şirket, yenilikçi teknolojileri herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak akıllı telefonlarıyla varlık gösterdiklerini belirten TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Sandra Sun, mobil fotoğrafçılığa ilgi duyan kullanıcılar için tasarlanan Camon serilerinin ise markanın Türkiye’de en fazla talep gören telefon ailesi olduğunu söylüyor.

Üç yılda yaklaşık yüzde 7’lik pazar payına ulaştıklarını dile getiren Sun, şunları söylüyor: “Türkiye, küresel pazarlama stratejimizde önemli bir role sahip. Yalnızca akıllı telefonlarımızla değil, tüm ürün ekosistemimiz ve yapay zeka destekli yeni deneyimlerimiz için Türkiye’nin en beğenilen teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte; dizüstü bilgisayarlar, kulaklıklar ve Dynamic 1 robot köpek gibi sürekli gelişen akıllı ekosistemimize kadar tüm yenilikçi ürünlerimizi Türkiye pazarına sunmayı umuyoruz. Bunun çok yakın bir gelecekte olacağını öngörüyoruz. Kilit noktalarda TECNO mağazalarını da açmak hedefindeyiz.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.