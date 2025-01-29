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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Kendi mağazalarını açmayı hedefliyor

70’ten fazla pazarda faaliyet gösteren TECNO; çok çeşitli akıllı telefonlar, akıllı giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler, HiOS işletim sistemleri ve akıllı ev ürünleri ile tüketicilerle buluşuyor.

29 Ocak 2025 | 08:03
Kendi mağazalarını açmayı hedefliyor

Türkiye pazarına ise 2020 yılında adım atan şirket, yenilikçi teknolojileri herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Türkiye’de ağırlıklı olarak akıllı telefonlarıyla varlık gösterdiklerini belirten TECNO Türkiye Pazarlama Direktörü Sandra Sun, mobil fotoğrafçılığa ilgi duyan kullanıcılar için tasarlanan Camon serilerinin ise markanın Türkiye’de en fazla talep gören telefon ailesi olduğunu söylüyor.

Üç yılda yaklaşık yüzde 7’lik pazar payına ulaştıklarını dile getiren Sun, şunları söylüyor: “Türkiye, küresel pazarlama stratejimizde önemli bir role sahip. Yalnızca akıllı telefonlarımızla değil, tüm ürün ekosistemimiz ve yapay zeka destekli yeni deneyimlerimiz için Türkiye’nin en beğenilen teknoloji markası olmayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte; dizüstü bilgisayarlar, kulaklıklar ve Dynamic 1 robot köpek gibi sürekli gelişen akıllı ekosistemimize kadar tüm yenilikçi ürünlerimizi Türkiye pazarına sunmayı umuyoruz. Bunun çok yakın bir gelecekte olacağını öngörüyoruz. Kilit noktalarda TECNO mağazalarını da açmak hedefindeyiz.”

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsada yarın temettü avansı dağıtacak 1 şirket var
ABD borsa tarihine geçti: Değeri bir günde 600 milyar dolar azaldı
Borsa güne yükselişle başladı: 28 Ocak
Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
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