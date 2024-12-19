Kiralama sektörü 2025’te de büyümesini sürdürecek

Türkiye'de sektörün güçlü bir performans sergilediğini belirten Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, 2024’ün beklentilerin ötesinde bir yıl olduğunu ifade ediyor. Ventura “Sektör lideri olarak bu yıl beklentilerimizi aştık. 2025 yılı için ise hedefimiz, 1,5 milyar TL’lik yeni bir hacim yaratmak” diyerek geleceğe yönelik planlarını paylaşıyor.



Kiralama sektörü, 2024 yılında kullanıcılara sunduğu yeni ve esnek çözüm önerileri sayesinde büyümesini sürdürdü. Avrupa’da 280 milyar Euro’ya ve globalde 1.1 trilyon dolara ulaşan operasyonel envanter kiralama sektörünün, Türkiye’de de bu yıl üç kattan hızlı büyümesi bekleniyor. Halihazırda sektörde faaliyet gösteren 6-7 firma bulunurken, bu rekabetçi ortamda yenilikçi hizmetler sunan şirketler öne çıkıyor.

7 milyar doları aşan finansal kiralama pazarının yanı sıra, dört yıl içerisinde 5 milyar dolara yakın bir araç dışı operasyonel kiralama sektörünün oluşmasını beklediklerini ifade eden Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, “Kiralabunu olarak 2024’ü kullanıcı sayımızı üç kat ve işlem hacmimizi dört kata yakın artırarak kapatıyoruz. Bizim açımızdan 2024 yılı beklentileri aşan bir yıl oldu” diyerek sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekiyor.

YENİ FİNANSAL ÇÖZÜM SUNUYOR

2024 yılında yeni kategorilerle büyümeye devam ettiklerini belirten Ventura, şunları anlatıyor: “Teknoloji ve IT odaklı olan ürün portföyümüzü kurumsal açılımlarla birlikte binlerce ürünü kapsayan şekilde genişlettik. 2024 yılında; elektrikli araç, motosiklet, medikal cihazlar, endüstriyel ekranlar, makine ve ekipman ve mobilya gibi kategoriler öne çıktı. Yeni finansal çözümümüz ‘Vaadele’ ile her sektörden yüzlerce satıcının finansal çözüm ortağı olduk. Vaadele, satıcıların ürünlerini nakit sattığı ve alıcının vadeli ödeme yaptığı bir BNPL (Hemen Al Sonra Öde) çözümü. 2025, Kiralabunu’nun yanı sıra Vaadele ile de firmalara sunduğumuz hizmetleri büyüttüğümüz bir yıl olacak.”

ARAÇ KİRALAMADA 215 MİLYAR TL’YE ULAŞILDI

Operasyonel kiralama sektörünün en bilinen örneği olan araç segmentinde 2024 yılının ilk 6 ayında 43,4 milyar TL'lik yeni araç hacmine ulaşıldığını belirten Ventura, sektörle ilgili şu değerlendirmelerde bulunuyor: “34 bin adet aracı filosuna katarak, 257 bine ulaşırken sektörün aktif büyüklüğü 215 milyar TL'yi aştı. Bu noktada daha büyüyen oto dışı operasyonel kiralama alanında ise sektör henüz çok genç. 4 yıllık zarfta senelik 150 milyar TL’nin üzerinde hacim yaratılmasını bekliyoruz. Toplam büyük ise 500 milyarı aşacaktır. Makine- teçhizattan klimaya, mobilyadan şarj istasyonlarına, spor aletlerinden güvenlik sistemlerine her alanda görüyor olacağız. Firmalar demirbaşın yanında servisi de içeren finansal modellere eğilim gösteriyor olacaklar.”

2025’TE LİDERLİĞİNİ KORUMAYI HEDEFLİYOR

Kiralabunu 2025 yılında da bireysel kanalda abonelik sistemleri / kiralama çözümleri alanında liderliğini korumayı ve pazarı büyütmeyi hedefliyor. Perakende müşterisini Kiralabunu’nun esnek ve avantajlı abonelik çözümleriyle tanıştırmak amacıyla birçok önemli iş ortağıyla iş birliğine başlamaya hazırlandıklarını söyleyen Ventura, “Yakında sürpriz ürün gruplarında Kiralabunu’yu son kullanıcılara mağazalardan da abonelik çözümleri sunar halde göreceksiniz. Kullanıcılar istedikleri ürüne Kiralabunu ile kart limitini bloke etmeden, kefilsiz, esnek vadelerle abone olabilecek, dönem sonunda dilerse kullandığı ürünü kolaylıkla satın alabilecek” diye anlatıyor.

KİRALAMADA ÜÇ HANELİ BÜYÜME BEKLENİYOR

Kiralama pazarı her geçen yıl farklı oyuncu ve ürün gruplarının katılımıyla büyüyor. 2025 yılında da bu büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Ventura, gelecek yıla ilişkin şu öngörülerde bulunuyor: “Kredi ürünlerinin yanı sıra kiralama operasyonlarına başlayan bankalar, kiralamayı öne çıkartan perakende ve marka grupları, satış kanalı olarak artan sayıda kiralama şirketi görüyor olacağız. Sektör globalde her yıl yüzde 12 büyüyor. Türkiye ‘de ise üç haneli bir büyüme yaşanacak. Buna hazırlanan firmalar planlamalarını tamamladı ve ürün gamlarını arttırıyorlar. Bu noktada sektör lideri olarak konumumuzu koruyup, gelecek yılı 1,5 milyar TL’lik yeni hacim yaratmak üzerine planladık. Bu noktada hem finansal kurumlar hem de markalar çok istekli; ve beraberce teknolojiler geliştiriyoruz.”

