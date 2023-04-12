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Ceren Oral
Ceren Oral




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Leasing sektörünün 2023 vizyonu

Yatırımları finanse eden leasing sektörü, ekonomiye değer yaratmayı sürdürüyor.

12 Nisan 2023
Leasing sektörünün 2023 vizyonu

Yatırımları finanse eden leasing sektörü, ekonomiye değer yaratmayı sürdürüyor. 2022’yi 4 milyar 50 milyon dolarlık işlem hacmiyle ve 14 bin 304 adet imzalanan sözleşmeyle kapatan sektör, 2023’e de başarılı sonuçlarla başladı. 

2023 yıl sonunda 4,6 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmayı hedefleyen leasing sektörünün odağında ise ‘sürdürülebilir fonlama’ var. 

Bu kapsamda 2023’te su tasarrufu ve suyun korunması, yenilenebilir ve yeşil enerji, enerji ve kaynak verimliliği konularında finansman sağlamayı önceliklendirecek olan sektör oyuncuları, sürdürülebilirlikle ilgili finansman konusunda ‘müşterilerinin danışmanı’ rolünü üstlenmeye de devam edecek.

Leasing (finansal kiralama); kiracının seçtiği her türlü sıfır veya ikinci el makine, ekipman gibi yatırım malının, mülkiyeti leasing şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemi olarak tanımlanıyor.

 Faaliyet alanı yatırımların finansmanı olduğu için leasing sektörün gelişmesi ve büyümesi, yatırımların ve istihdamın artması ve böylece Türkiye ekonomisinin kalkınması açısından da oldukça büyük bir öneme sahip.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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