Lüks ikinci el satışı çantadan sonra ayakkabıyla devam ediyor

5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu anlamlı günde, geleceğin bugün atılacak adımlarla yeşereceği bilinciyle hareket eden pek çok markadan, sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi akışı oldu. Beymen de düzenlediği toplantıda, sürdürülebilir modadaki girişimi Beymen Reborn’un bir yılda aldığı yola ilişkin bilgiler paylaştı.

Değerli tasarımların yeniden hayat bulmalarını sağlarken, müşterilerine lüks ikinci el alışveriş yapma imkanı da sunan Beymen Reborn, lüks markaların daha uzun süre kullanımda kalmaları için alan açarak döngüsel modaya katkıda bulunuyor.

TÜRKİYE LÜKSÜN YENİ DESTİNASYONU

2022’de küresel olarak 345 milyar Euro hacmi olan lüks pazarının 2023’te 360 ila 380 milyar Euro düzeyine çıktığı tahmin ediliyor. Pazarın 2030’a kadarsa 530-570 milyar Euro’ya ulaşacağı öngörülüyor. Özellikle Rusların ve diğer ülkelerden gelen turistlerin sayısındaki artışın yanı sıra yerli müşterilerin de lüks tüketime yönelmesi Türkiye’de de pazarın hareketlenmesine neden oluyor. Türkiye son yıllarda, lüks için yüksek potansiyele sahip yeni bir destinasyon olarak ortaya çıkıyor. Potansiyeli gören global lüks markalar Türkiye'deki yatırımlarını artırıyor.

Son dönemde AVM'lerde Gucci, Saint Laurent, Chanel gibi lüks markalar yeni mağazalar açarken, diğer taraftan mevcut alanlarını genişletiyor.

LÜKS İKİNCİ ELE DE İLGİ ARTIYOR

Lüks segmentine olan ilgi ikinci el satışlarında da gözleniyor. Beymen müşterilerinin az kullandıkları veya hiç kullanmadıkları lüks çantalarını satışa sunarak yeniden hayat bulmalarını sağlamasıyla döngüsel moda yolculuğuna başlayan Beymen Reborn’un bugün geldiği nokta da bunu gösteriyor.

Öyle ki ikinci el lüks çanta kategorisinin yoğun ilgi görmesinden sonra bu alan lüks ikinci el ayakkabı seçkisiyle zenginleşiyor. İkinci el ürünler, Beymen.com’un yanı sıra Beymen Zorlu Center’da da satışa sunuluyor.

Az kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları lüks çanta ve ayakkabılarını Beymen Reborn’da satışa sunmak isteyenler, Beymen.com’daki Beymen Reborn sayfasından 4 kolay adımda online başvuru yapılabiliyor. Beymen Reborn’da satışa sunulan lüks ikinci el ayakkabı ve çantalardan elde edilen gelir, ‘bağış’ opsiyonu seçilerek herhangi bir hizmet komisyonu kesintisine uğramadan, Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA’ya bağışlanabiliyor.

90 BİN TL’YE İKİNCİ EL ÇANTA SATILDI

Mayıs 2023’te 82 marka ile lüks ikinci el çanta satışına başlayan Beymen Reborn, kısa sürede seçkin markaları da kapsayacak şekilde genişleyerek yüzlerce markaya ulaştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana yalnızca Beymen.com üzerinden satış yapan Beymen Reborn’un artık Beymen Zorlu Center’daki yepyeni alanı ilk kez fiziksel mağaza satışına da başladığını belirten Beymen CEO’su Elif Çapçı, "1 yılda 6 bini aşkın çanta sahibinden başvuru aldık. 90 bin TL’ye alıcı bulan bir Hermes çanta satışı oldu mesela. En hızlı satışımız ise ünlü bir valiz markasında gerçekleşti. Satışa çıktıktan sonra yarım saat içinde satıldı. Ayakkabıda da ilk üç günde 500'den fazla başvuru oldu" diye anlatıyor.

Çanta kategorisinin döngüsel ekonominin gözbebeği olduğunu söyleyen Çapçı, "Bunun üç nedeni var. Öncelikle çanta, uzun süreli kullanılan bir ürün. Ayrıca lüks çantalar, zamansız ürünler ve modeli değişmeyen bir kategori. Bir de çanta birer arzu nesnesi" diye ekliyor.

