Lükse ilgi ekonomik kriz tanımıyor

Güzellik sektöründe son yıllarda teknolojik yeniliklerin etkisiyle büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Özellikle cilt bakımı, anti-aging tedavileri, epilasyon ve makyaj ürünleri gibi alanlarda devrim niteliğinde gelişmeler söz konusu. Ancak güzellik sektöründeki pahalı teknolojik ürünler, inovasyon ve performans açısından büyük vaatler sunsalar da, yüksek fiyat etiketleri bu ürünleri ‘lüks tüketim malları’ haline getiriyor. Bu segmente giren ürünlere olan ilgi ise yüksek fiyatlarına rağmen her gün artıyor. Dünyaca ünlü bir markanın LED’li maske şeklindeki cihazı o ürünlerden biri. Yaklaşık 36 bin TL’den satılan ürün, yoğun ilgi nedeniyle pek çok satış noktasında tükenmiş durumda.

12 LÜKS MARKAYI GETİRİYOR

Ürünün ithalatçısı olan Dermolisa, 2017 yılından bu yana daha pek çok A + segmentteki lüks güzellik markasını Türkiye’ye getiriyor. Bugün bünyelerinde 12 marka bulunduğunu söyleyen Dermolisa Kurucusu Ali Okan Ölçer, “Ürünleri, kullanıcılara geniş bir satış ağıyla sunuyoruz. www.dermolisa.com üzerinden doğrudan erişim sağlanırken, Türkiye’nin önde gelen çeşitli e-ticaret platformlarında da yer alıyoruz. Ürünler ayrıca, A+ güzellik salonları ve dermokozmetik ürünlerde güvenilir bir adres olan seçkin eczaneler aracılığıyla da tüketicilerle buluşuyoruz” diyor.

Son yıllarda Türkiye'de lüks markalara olan ilginin belirgin bir şekilde arttığını söyleyen Ölçer, “Türkiye'deki lüks dermokozmetik sektörü hızla büyüyor. 2022 yılı itibarıyla Türkiye dermokozmetik pazarının büyüklüğü 1,5 milyar dolara ulaşırken, her yıl yaklaşık yüzde 10 oranında büyüme kaydedilmekte. Bu büyüme, lüks dermokozmetik ürünlere olan talebin artışını yansıtmakta. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki güzellik ve kişisel bakım sektörü yaklaşık 85 milyar TL'lik bir hacme ulaşmış olup, bu pazarın büyük bir kısmı lüks segmentten oluşuyor” diye anlatıyor.

TÜKETİCİ YÜKSEK FİYATA ALDIRMIYOR

İthal ettiklerin ürünlerin yüksek fiyatlarına rağmen oldukça talep gördüğünü dile getiren Ölçer, fiyatın yüksek olmasının alıcılar için belirleyici olmadığını; ürünlerin etkisi ve sonuçlarının daha çok önemsendiğini söylüyor.

Son yıllarda erkeklerin de dermokozmetik ürünlere olan ilgisi artıyor. Dermolisa, erkek müşterilerine özel ürünleriyle yüzde 28’lik bir pazar payına ulaşmış durumda. Öte yandan Türkiye pazarına yeni ürünler de sunmaya hazırlandıklarını söyleyen Ölçer, “Genellikle anlaşmalarımızı Türkiye'de sadece bizim temsil ettiğimiz şekilde "exclusive" (tek yetkili) olarak yapıyoruz” diyor.

YURTDIŞI AÇILIMI PLANLIYOR

2024 yılını 2023’e göre yüzde 100 büyüme ile kapatan şirket, önümüzdeki yıl da büyüme hedefliyor. 2025’te özellikle sektördeki lider markalarla yapacakları yeni iş birliklerinin hem portföylerini genişletmelerine hem de pazarda daha güçlü bir konum elde etmelerine katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Ölçer, “2025 yılında kuaför kanalı satışlarımızda önemli bir artış hedefliyoruz. Bir marka iş birliğiyle, kuaför salonları ve güzellik profesyonelleriyle olan ilişkilerimizi güçlendirerek, daha geniş bir kitleye ulaşmamızı sağlayacağız. Dünyaca ünlü bir makyaj markasıyla da görüşmelerimiz sürüyor” diyor.

Şirket uzun vadede de bölgesel genişleme stratejilerini devreye almayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda, özellikle Azerbaycan, İran, Katar ve Orta Doğu pazarında güçlü iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini ifade eden Ölçer, “Bu bölgelerdeki pazarın büyüklüğü ve tüketici eğilimleri, Dermolisa'nın sunduğu A+ kalite markalar için büyük bir potansiyel taşıyor. Bu süreçte, yerel pazar dinamiklerini göz önünde bulundurarak, her bir pazara özel stratejiler geliştirmeyi planlıyoruz. Hem kültürel uyum hem de ekonomik büyüme fırsatları, markalarımızı bu bölgelere taşımak için önemli itici güçler olacak” diye ekliyor.