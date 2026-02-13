Markalar neden kabuk değiştirdi?

Son yıllarda pek çok marka, kurumsal kimliğini yeniden ele alıyor. AnadoluJet’in AJet’e dönüşmesi, PwC’nin marka konumlandırmasını güncellemesi, global ölçekte faaliyet gösteren Flormar’ın görsel dilini sadeleştirmesi, QNB Finansbank’ın ismindeki ‘Finansbank’ ibaresini arka plana alarak yoluna ‘QNB’ markasıyla devam etme kararı alması, 2024 yılında 100’üncü kuruluş yılını kutlayan İş Bankası’nın, bu özel yıla atıfta bulunarak görsel kimliğinde ve müze tasarımında kapsamlı bir yenilenmeye gitmesi…
Ekonomist’in 18 - 29 Ocak 2026 tarihli sayısından
Farklı sektörler, farklı ölçekler ama ortak bir ihtiyaç söz konusu. O da değişen dünyayla aynı dili konuşmak. Markalar bu yenilenmelere genellikle tek bir nedenle gitmiyor. Dijitalleşme hızlanıyor, müşteri beklentileri dönüşüyor, kurum içi kültürler daha çevik yapılara evriliyor. Hal böyle olunca, içeride yaşanan değişimin dışarıdan da anlaşılır olması gerekiyor. Kurumsal kimlik, markanın nasıl düşündüğünü, nasıl ilişki kurduğunu ve geleceğe nasıl baktığını anlatan sessiz ama güçlü bir araç olarak bu noktada devreye giriyor.
100 yıllık köklü geçmiş
Bu dönüşümün sigorta sektöründeki en güncel ve dikkat çekici örneklerinden biri Mapfre Sigorta. Yaklaşık 100 yıllık köklü geçmişini koruyarak kurumsal kimliğini yenileyen şirket, sadeleşen görsel dili, bugünün dünyasına uyarlanan yonca sembolü ve küçük harfli logo kullanımıyla markasını daha yakın, daha çağdaş bir noktaya taşıyor. Buradaki asıl hikaye, yapılan değişimin yalnızca görsel bir tercih olarak kalmaması.
Mapfre’nin yenilenen kimliği, grubun son yıllarda geçirdiği kapsamlı dönüşümün doğal bir yansıması. Teknolojiden kurum kültürüne, iş yapış biçimlerinden müşteri deneyimine uzanan bu yolculuk, markanın kendini anlatma biçimini de dönüştürüyor. İçeride daha çevik, daha açık ve daha sorumluluk alan bir şirket inşa edilirken, dışarıdan görünenin de bunu yansıtması gerektiği fikrinin bu yenilenmenin çıkış noktasını oluşturduğunu söyleyen Mapfre Sigorta Türkiye Genel Müdür Erdinç Yurtseven, “Son yıllarda yeni dünyaya uyum sağlamak için içeride çok önemli bir dönüşüm sürecinden geçtik. İş yapış biçimlerimizden müşteriye bakışımıza, teknolojiyi kullanma şeklimizden organizasyonel yapımıza kadar pek çok alanda değiştik. Daha çevik, daha açık ve daha fazla sorumluluk alan bir yapı inşa ettik” diyor.
‘Yonca’ modernize oldu
Zamanın ruhunu yakalayan, değişen dünyaya ve beklentilere daha doğru yanıt veren bir dile ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Yurtseven, şöyle devam ediyor: “Bu süreçte iletişim dilimizi sadeleştirdik. Markamızı artık küçük harflerle kullanıyoruz; bu yaklaşım, müşterilerimizle eşit, samimi ve yan yana duran bir ilişki kurma anlayışımızın görsel bir yansıması. Aynı zamanda dijital dünyada çok daha güçlü ve erişilebilir bir duruş sağlıyor. En köklü simgelerimizden yoncayı koruduk ancak bugünün dünyasına uyarladık. Kırmızı rengimizi ise daha canlı, daha cesur ve dijital dünyada daha görünür hâle getirdik.”
Türkiye altıncı sırada
Beş kıtada, 38 ülkede faaliyet gösteren ve 100 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip olan Mapfre’nin görsel değişimi, arkasındaki güçlü finansal tabloyla da destekleniyor. 2025 yılı verilerine göre grup 22,4 milyar Euro prim üretimi ve yüzde 201 gibi oldukça yüksek bir yükümlülük karşılama oranıyla güçlü bir mali yapıya ulaşmış durumda. Mapfre için Türkiye ise bu dev ekosistemin en parlak yıldızlarından biri. Türkiye’nin doğrudan sigortacılık yapılan 25 ülke arasında altıncı sırada yer aldığını vurgulayan Yurtseven, “2025’i yaklaşık 26,5 milyar TL prim üretimiyle kapattık; bu da bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık güçlü bir büyümeye işaret ediyor” diyor. 2026 stratejilerinin ise sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve insan odağı etrafında şekillendirildiğini söyleyen Yurtseven, “Dengeli portföy yapımızı koruyarak, sektör ortalamasının üzerinde ancak kontrollü bir büyümeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.