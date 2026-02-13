ARA
  • TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış

TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı ücretli çalışan istatistiklerine göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. 

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış-1

Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe azaldı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2025 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı. 

İnşaat sektöründe ise yüzde 7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış-2

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2025 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı. İnşaat sektöründe ise 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış-3
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış-4
