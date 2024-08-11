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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Markalarda yenilenme logolara da yansıyor

Markalar tasarım trendlerinde, teknolojide ve tüketici davranışında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamayan logolarında güncellemeye gidiyor.

11 Ağustos 2024 | 09:54
Markalarda yenilenme logolara da yansıyor

Marka kimliğinin basit bir grafik ile temsilidir logo. Markanın kullanıcı ile daha etkili iletişim kurmasını sağlayan logo, tasarım trendlerinde, teknolojide ve tüketici davranışında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak zorunda.

Markanın imajını ve inanılırlığını iletme yeteneğini kaybeden logolarda yenilenme gündeme geliyor. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren pek çok marka var. Örneğin; Apple, 1998’de ikonik renkli elma logosunu değiştirerek daha minimalist ve modern bir yaklaşıma geçti.

Yeni logo, sadece ‘tek renkli elma’ olarak anıldı ve markanın çağdaş ve şık bir imajını yansıttı. Bu değişim, Apple’ın tasarım ve teknoloji alanındaki liderliğini vurgulayarak sadık müşteri kitlesini daha da güçlendirdi.

Geçtiğimiz yıllarda ise logo yenileme trendine katılan araba markaları oldu. Bunların başında Volvo, Peugeot, Kia, Skoda, Citroen, Audi ve Opel yer aldı. Son dönemde ise Twitter’ın logo değişimi gündeme geldi. Twitter’ın logosu, platformun tarihi boyunca, şirketin marka kimliğini ve değerlerini yansıtacak şekilde birçok kez evrim geçirmişti.

Bu değişiklikler, Twitter’ın marka algısını ve tanınırlığını güçlendirmeye ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye katkıda bulunmuştu. 24 Temmuz 2023’te ise platformda köklü bir değişim yaşandı. Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, kuş logosunu ‘X’ harfiyle değiştirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)
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