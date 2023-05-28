Markaların ‘Yeşil’e katkısı artıyor

Uluslararası çevrecilik standartlarını önceliklendiren şirketler artık, 'doğa için çözüm üretenler' listesinde yer almayı da önemsiyorlar. Sürdürülebilirlik konusunda hızlı aksiyon alıp, yeşil ekonomiye katkılarını artırıyorlar.

Markaların yeşil ekonomiye ilgisi ve katkısı artıyor.

Finanstan perakendeye, turizmden lojistiğe kadar her sektörde bu yönde adımlar atılıyor. Örneğin: Garanti Bankası yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamayı tercih ediyor. Metro Grossmarket; et, balık, bal, meyve-sebze gibi birçok gıda ürününde 'yüzde 100 izlenebilirlik' şartı getiriyor.

Ürünün orijini ile ilgili bilgilere ulaşılabilmesini istiyor. Channel gibi bazı kozmetik markaları da doğal kaynaklı içerikler ve sürdürülebilir malzemeden hazırlanmış ambalajlar gibi değişikliklere gidiyorlar.

Lacoste, soyu tükenen hayvanlara dikkat çekmek için orijinal timsah logosu yerine bu hayvanların resimlerinin olduğu ürünler hazırlayıp özel koleksiyonlar piyasaya sürüyor.

Kısacası 'sürdürülebilir üretim' bir zamanlar alternatif bir pazarlama fırsatı olarak görülürken artık markaların asli görevi haline gelmiş durumda.

Şirketler artık, uluslararası organizasyonların belirledikleri çevrecilik standartlarını önceliklendiriyor.

Rekabette öne geçmenin asıl şartının sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemek ve bu konuda aksiyon almak olduğunu biliyorlar.

Doğa için çözüm üreten 'sorumlu şirketler' listesinde yer almayı da çok önemsiyorlar.

GERİ DÖNÜŞÜM PET'TE ÖNCÜ OLDU

Kimya, boya ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding'in yurt dışı yatırımları arasında yer alan ve şirket bünyesine 2013'te katılan Polisan Hellas da bu duyarlılığa sahip şirketlerden biri. Yunanistan'ın Volos şehrinde 15 dönüm kapalı alana sahip tesislerinde faaliyet gösteren Polisan Hellas,

Yunanistan ve Balkanlar'daki tek Polietilen Tereftalat (PET) ve öncü r-PET (Geri Dönüşüm PET) granül üreticilerinden. Müşteri portföyünde ise Coca-Cola, Nestle, Alpla, Resilux gibi dev şirketler bulunuyor.

'ECO SERİ' YÜKSELİŞTE

AB, 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030 yılına kadar yüzde 30 olacak şekilde r-PET kullanımını zorunlu hale getirmiş bulunuyor.

'Eco serisi' olarak adlandırılan r-PET ürünlerinin bu açıdan Polisan Hellas'a yeni fırsat kapıları açtığını belirten Polisan Holding CEO'su Mehmet Hacıkamiloğlu, şirketin 2019'da beri geri dönüştürülmüş pet satışı yaparak Avrupa'da aranan şirketlerden birisi olduğunu vurguluyor.

Satışının yüzde 70'ini Yunanistan'a yaptıklarından bahseden Hacıkamiloğlu, "Gerisini de İtalya başta olmak üzere Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç ediyoruz.

Aynı ürünü Çin'den iki ayda temin edebilecek olan Avrupa ülkeleri Polisan'dan ise iki günde temin edebiliyor. Bu da pazarda öne çıkmamızı sağladı" diyor.

YENİ YATIRIMA BAŞLIYOR

Grand View Research tarafından yapılan güncel bir araştırma; 2021 yılında 9,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan global r-PET pazarının, 2022-2030 yılları arasında yaklaşık yüzde 7,4 oranında yıllık ortalama bileşik büyüme kaydedeceğini gösteriyor.

Bu tablo hem geri dönüşüm hem de tedarik sürekliliği bakımından PET'in ambalaj malzemesi olmaya devam edeceğini gösteriyorve PET sektöründeki üreticilere birçok fırsat sunuyor.

Dünyadaki yönelimi görerek çalışmalarına ağırlık verdiklerinin altını çizen Polisan Hellas Ülke Müdürü Cenk Bitlis de bu alana yönelik yatırımlarının kapsamını genişleterek 2021 'de r-Pet preform üretimine geçtiklerini söylüyor.

Yeni yatırımların da gündemlerinde olduğunu belirten Bitlis, "Sürdürebilirliğe de odaklanmış durumdayız. 2023 yılı için 4 milyon Euro'luk yatırım belirledik. Yatırıma bu çeyrekte başlıyoruz.

Bu bütçenin 3 milyon Eurosunu r-Pet yatırımı, geri kalanını ise iyileştirme ve genel bakım yatırımları olacak" diyor.

