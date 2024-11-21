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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Medya ve reklam yatırımları yüzde 145 büyüdü

Yılın ilk yarısında medya ve reklam yatırımları yüzde 145’lik bir büyüme ile 111 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarda en büyük payı yüzde 71 ile dijital aldı. Dijitalde, infulencer’lar ve perakende medya öne çıktı.

21 Kasım 2024 | 02:19
Medya ve reklam yatırımları yüzde 145 büyüdü

Hatırlanacağı gibi, medya ve reklam yatırımları 2023’te yüzde 120 büyüyerek 140 milyar TL’yi aşmıştı.

27 Ekim - 9 Kasım tarihli sayıdan

Medya yatırımlarında en büyük pay ise yüzde 72,6 ile dijital medyanın olmuştu. Böylelikle dijital yatırımları, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 137 büyüyerek toplam 86 milyar 500 milyon TL’lik bir hacme ulaşmıştı. Geçen yıl oransal olarak en fazla büyüyen mecralar sırasıyla dijital, açıkhava, radyo ve televizyon oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise medya ve reklam yatırımlarının yüzde 145’lik bir büyüme ile 111 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Özdemir, “Yılın yarısında bu rakamı görmek çok etkileyici. Bu tablo; enflasyona ve ülkemizdeki zor koşullara rağmen yatırımların devam ettiğinin bir göstergesi. Bu güzel gelişme, sektöre inancın sürdüğünün bir kanıtı” diyor.

DİJİTALİN BİRİNCİSİ INFLUENCER’LAR

Yatırımların dağılımına bakıldığında ise son yıllarda başı çeken dijitalin yine yükselişte olduğu görülüyor. Yılın ilk altı ayında da medya yatırımlarında en büyük pay yüzde 71 ile dijital medyaya ayrıldı. Onu yüzde 21’lik pay ile TV izledi. Dijitalin kendi içinde de önemli kırılmalar olduğunu söyleyen Özdemir, “Dijital de kendi içinde yüzde 136 büyüdü. Özellikle iki mecra çok fazla öne çıktı. Birincisi influencer’lar… Bütün dijitalin neredeyse yüzde 2,2’si tek başına onlardan geliyor. Bu oranın daha da büyüyeceği öngörülüyor. Dijitalde büyüyen diğer mecra ise perakende medya. Artık perakende de ayrı bir mecra olarak büyüyor” diye anlatıyor.

VİDEO İÇERİKLER YÜKSELİŞTE

Dijitalde büyümenin video içeriklerde yaşandığına da dikkat çeken Özdemir, şöyle devam ediyor: “Video izlenmeleri çok artıyor. Öte yandan ticari karşılığını hiç bilemediğimiz ama varlığını bildiğimiz influencer mecrası, kendisi mecra olan insanlar da çok büyüyor. Çok çarpıcı bir veri var elimizde. Kişisel mecralar aslında medya yatırımları raporunda yüzde 2-3’lerde. Bu da toplam açıkhavanın yüzdesi kadar. O nedenle bu mecranın dikkate alınması gerekiyor. Gittikçe ağırlıkları artan influencer’ların bir mecra olarak dernekleşmesi gerektiğini de düşünüyoruz.” Büyüyen medya yatırımlarında dönüşen bir yapı söz konusu. Yani oyun, reklam dünyasının bildiği şekilde devam etmeyecek. Mecralar da tüketiciler de değişiyor. Özdemir, bunun için hane halkının okur yazarlık oranından eriştiği mecralara kadar her şeye bakacakları bir araştırma gerçekleştireceklerinden de bahsediyor.

DERNEĞİN 40’INCI YILI

Medya ve reklam yatırımlarına ilişkin bu bilgileri paylaşan Özdemir, 80’lerin başında bir birlik olarak kurulan ve 1984 yılında dernekleşen Reklamcılar Derneği’nin bu ay 40’ıncı yılına girdiğine de değiniyor. 40 yıl içinde sektörlerinde çok fazla değişim yaşandığından söz eden Özdemir, şunları anlatıyor: “Reklamcılığı tam da yeniden tanımladığımız bir çağdayız. 2028-2029 yıllarından sonra teknolojik sıçramanın neler olacağını kimse bilmiyor. Bu durumdan en çok etkilenecek sektörlerden biri de insan ile iş yapan bizleriz. Yaratım, araştırma süreçleri değişecek ve daha da dijitalleşecek. 40’ıncı yılımızda, ‘sektörümüzde neleri geliştirebiliriz?’ diye bir başlığımız var.”

AKADEMİ KURULMASI PLANLANIYOR

40 yılda sektörde neler yaşandığına ilişkin bir belgesel projeleri olduğundan söz eden Özdemir, “Disney ile birlikte yapacağız. Ayrıca bir kitabımız olacak. Onu da İzzettin Çalışlar ile yapacağız. Sektörün arşivi niteliğinde olacak. Öte yandan bugün yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı sektörümüze yeni elemanlar yetiştirmek için bir akademi kurmak da gündemimizde.

Hangi üniversite ile çalışabiliriz diye bakıyoruz. Ayrıca Kristal Elma’yı da haziran ayında iki günlük bir etkinliğe dönüştüreceğiz” diye ekliyor. Reklamcılar Derneği’nin ‘patronlar kulübü’ algısının yanlış olduğunun da altını çizen Özdemir, “Çok yukarılarda bir algı söz konusu. Oysa benim gibi sektörde müşteri temsilcisi olarak başlayıp bugün bu pozisyonlara ulaşmış bir örnek var” diyor.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
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