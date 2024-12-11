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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Meyve vermeyen mango ağaçlarından mobilya üretiyor

2016 yılında İstanbul’da kurulan ev ve yaşam markası Bella Maison, sofra ve ev tekstili başta olmak üzere sekiz ana kategoride binlerce farklı ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

11 Aralık 2024 | 16:36
Meyve vermeyen mango ağaçlarından mobilya üretiyor

Şirket; yurt içinde 21, yurt dışında ise 12 farklı ülkede 21 mağazaya sahip. Yurt içinde büyümeyi sağlamak için yatırımlarına devam eden Bella Maison, yakın zamanda katılmaya hak kazandığı Turquality Programı ile yurt dışında da ciddi bir ivmelenme yakalamayı hedefliyor. Yurt dışında ilk mağazalarını 2019 yılında Cezayir’de açtıklarını ve bugün Katar’dan Venezuela’ya kadar pek çok ülkeye açıldıklarını söyleyen Bella Maison Kurucusu ve CEO’su Muhammed Tan, “Ayrıca ABD, Rusya, Kuveyt, İngiltere ve Almanya’da online pazar yerleri ile müşterilerimize ulaşıyoruz. Turquality’nin bize sağlayacağı itici güç ile Avrupa pazarına ağırlık vermeyi hedefliyoruz” diyor.

Bella Maison, ürünlerinin yüzde 95’ten fazlası Türkiye’de üretiliyor. Tekstilde havlu grubu Denizli’den, nevresim/çarşaf grubu Bursa’dan, sofra grubu yoğunlukla Kütahya ve İstanbul’dan tedarik ediliyor. Tüm kategorilerde toplamda 200’den fazla tedarikçi ile çalışılıyor. Kadın çalışanların oranını yüzde 63 olduğuna da değinen Tan, “Bu oranın alt kırılımlarına bakacak olursak mağazalarımızda yüzde 83, genel merkezimizde yüzde 55, depomuzda yüzde 51 oranında kadın çalışanımız var” diye ekliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 11 şirket (10 Aralık)
Halkbank duyurdu: 1 banka, 1 şirket geliyor
Bir şirket daha bedelsiz başvurusu duyurdu: Yüzde 200
3. çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşme duyurdu
Halka arz edilecek şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (11 Aralık)
Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
'İSO 500'deki şirketlerin sadece 89'u Borsa İstanbul'da, potansiyelimiz...'
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
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