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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Mobil aksesuar pazarı yükseliş devrinde

Gelişen teknoloji ve pandemi dönemiyle artan mobil yaşam tarzı aksesuar pazarını hareketlendirdi.

20 Şubat 2024
Mobil aksesuar pazarı yükseliş devrinde

Hızlı şarj aletleri, kablosuz kulaklık gibi ürünleri kapsayan mobil aksesuar pazarının Türkiye’de 2024 yılında yaklaşık yüzde 65 büyümesi bekleniyor.

Hızlı şarj aletleri, kablosuz kulaklık ve şarj cihazları gibi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ürünleri kapsayan mobil aksesuar ürünleri, dev bir pazar haline geldi. Değişen teknoloji, pandemi dönemiyle artan mobil yaşam tarzı mobil aksesuar pazarının büyümesine hız kattı. 

İş, egzersiz, oyun, ders çalışma gibi akla gelebilecek pek çok alanda cep telefonlarına ve mobil aksesuarlara ihtiyaç duyuluyor. Global araştırma şirketi Statista’nın verilerine göre, 2020’de 245,5 milyar dolar olan mobil aksesuar pazarı 2023’de yaklaşık 310 milyar doları aştı. 

Sektörün 2030 yılına kadar 413 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Hali hazırda mobil aksesuar sektöründe en büyük paya sahip olan bölge yüzde 46,2 ile Asya Pasifik iken, Türkiye pazarın en hızlı büyüdüğü ülkeler arasında yer alıyor. 

Aksesuar pazarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen büyümeye devam ediyor. Mobil aksesuarların da yer aldığı genel aksesuar pazarı Gfk verilerine göre pazarda 2023 yılında satış adedi yaklaşık 22 milyon, satış cirosu ise 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Pazarın 2024 yılında da yaklaşık yüzde 65 büyümesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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