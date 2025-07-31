Mobilya ihracatında ‘eko tasarım’ dönemi

Türkiye mobilya sektörü, son çeyrek yüzyılda üretim, tasarım, markalaşma ve ihracat alanlarında güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Bunun sonucunda da mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 12 milyar dolarlık üretim hacmi ve 8 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamıyla Türkiye, dünyanın en önemli mobilya tedarikçileri arasına girdi. Tüm mobilya kategorilerinde üretim gerçekleştiren dünyadaki dört ülkeden biri olan Türkiye’nin dünya mobilya ihracatındaki payı ise binde 8 seviyesinden yüzde 2,1’e yükseldi.

Dünya mobilya ihracat sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, yüzde 80 yerlilik oranıyla sürekli dış ticaret fazlası veren bir sektör yapısına sahip. Sektörün bugüne kadar birikimli dış ticaret fazlası da 40 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de imalat sanayi içinde faaliyet gösteren her 10 markadan biri mobilya sektöründe yer alıyor. Tüm bu veriler, üretim gücünü, potansiyelini ve küresel rekabetçiliğini ve kat ettiği mesafenin önemini gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.