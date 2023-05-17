Mobilya sektöründe bayilik fırsatı: 11 marka 506 mağaza açacak

Geçtiğimiz yılı 6,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan mobilya sektörü, açacağı franchise şubelerle yeni girişimciler arıyor. Sektörün önde gelen 11 markasının bayilik koşullarını araştırdık. Buna göre 11 marka bu yıl 506 adet franchise mağaza açacak.

Yüz binlerce çalışana iş imkanı sağlayan franchise ekosistemine UFRAD’ın (Ulusal Franchising Derneği) rakamsal verileriyle baktığımızda; 2022’de ekosistemin yarattığı istihdam sayısının 300 bin kişiyi aştığını, Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin 700’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısının 66 bine, yurtdışına açılan Türk marka sayısının ise 405’e ulaştığını görüyoruz.

Franchise ekosistemine 2023 yılında 25 binden fazla girişimci arandığı, sistemin büyüklüğünün ise 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ekosistemin içinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak ise mobilya göze çarpıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.