ARA
Bist 100
4638,06
-0,51%
Bist 100
Dolar/TL
19,7891
0,1549%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4104
-0,064%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0819
-0,1854%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1257,13
-0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Mobilya sektöründe bayilik fırsatı: 11 marka 506 mağaza açacak

Geçtiğimiz yılı 6,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan mobilya sektörü, açacağı franchise şubelerle yeni girişimciler arıyor.

17 Mayıs 2023
Mobilya sektöründe bayilik fırsatı: 11 marka 506 mağaza açacak

Geçtiğimiz yılı 6,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan mobilya sektörü, açacağı franchise şubelerle yeni girişimciler arıyor. Sektörün önde gelen 11 markasının bayilik koşullarını araştırdık.  Buna göre 11 marka bu yıl 506 adet franchise mağaza açacak. 

Yüz binlerce çalışana iş imkanı sağlayan franchise ekosistemine UFRAD’ın (Ulusal Franchising Derneği) rakamsal verileriyle baktığımızda; 2022’de ekosistemin yarattığı istihdam sayısının 300 bin kişiyi aştığını, Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin 700’e, zincir işletmelere bağlı şube sayısının 66 bine, yurtdışına açılan Türk marka sayısının ise 405’e ulaştığını görüyoruz. 

Franchise ekosistemine 2023 yılında 25 binden fazla girişimci arandığı, sistemin büyüklüğünün ise 65 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ekosistemin içinde en hızlı büyüyen sektörlerden biri olarak ise mobilya göze çarpıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1257,13 -0,13%
  • ALTIN ONS 1975,89 -0,29%
  • BIST 100 4638,06 -0,51%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,7891 0,1549%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4104 -0,064%
  • EURO/USD 1,0819 -0,1854%
  • INGILIZ STERLINI 1,24424 -0,36515%
  • JAPON YENI 137,827 0,093%
  • KANADA DOLARI 1,34736 0,12708%
  • RUS RUBLESI 79,8925 -0,5075%
Günün En Çok Okunanları
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
Konut sitesi yöneticileri için yeni şart
GERİ
İLERİ
Bu aracın 50 yıl dayanması hedefleniyor: Peki, nasıl olacak?
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
ChatGPT CEO'su, en büyük korkusunu paylaştı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
2023'te dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
Sinan Oğan çok konuşulan 'Payız is coming' paylaşımına açıklık getirdi
Yapay zeka robotu ChatGPT'nin CEO'su en büyük korkusunu açıkladı
Yapay zekayı odağına alan milyarder yatırımcı iki hisseye yatırım yaptı
SPK'dan Sasa ve Çemtaş Çelik'in bedelsiz sermaye artırımına onay
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL