“Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sektörün güçlü bir oyuncusuyuz”

Sektörde tecrübe ortalaması 15 yıl olan uzman bir kadroyla çalışan ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği, ayrıca sigortacılık mezunu genç yeteneklere iş ve staj olanakları sağlayarak onların sektördeki gelişimlerine da katkıda bulunuyor. Sigorta sektörünün geniş bir yelpazesinde faaliyet gösteren şirketin aktif olduğu sigorta alanları; ticari ve endüstriyel sigortalar, konut sigortası, finansal sigorta, araç sigortaları, sağlık sigortası, hayat sigortası, siber sigorta ve emeklilik ürünleri olarak sıralanıyor.

Özellikle lojistik ve nakliyat sigortalarında güçlü bir deneyime sahip olan şirketin finansal sigortalar alanında da etkin çalışmalar yürüttüğünü kaydeden ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Seçil Gürler, “Kefalet sigortaları ve bina tamamlama sigortalarında da uzmanlığımız sayesinde ve geniş ürün yelpazemizle rakiplerden ayrışıyoruz” diye konuşuyor. Bu yılın kalanında ve 2025'te stratejik alanlarda büyümeyi ve kurumsal kimliği güçlendirmeyi planladıkları bilgisini veren Gürler; bu kapsamda, sigorta ve teknoloji firmalarıyla kalıcı iş birlikleri oluşturmayı hedeflediklerine de dikkat çekiyor.

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği’nin yatırım planları ve hedefleri arasında blockchain teknolojisini kullanarak poliçe doğrulamayı ve güvenliği sağlamak, sigorta işlemlerinde otomasyon ve yapay zekâ kullanarak hız ve verimliliği artırmak önemli bir yer tutuyor. Elif Seçil Gürler; modüler sigorta ürünleri sunarak müşterilerin kendi poliçelerini oluşturmalarına olanak tanımayı ve dinamik fiyatlandırma modelleriyle müşterinin risk profiline göre en uygun fiyatı sunmayı amaçladıklarına da işaret ediyor. “Müşteri sadakat programları ve ödül sistemleriyle müşteri bağlılığını artırmak, özel müşteri temsilcileriyle bire bir hizmet sunarak kişiselleştirilmiş deneyim sağlamak da önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyen Gürler; global iş ortaklıklarıyla yurtdışında da geçerli sigorta hizmetleri sunmayı ve yabancı müşteriler için çok dilli destek ve uluslararası poliçeler sağlamayı planladıklarını da sözlerine ekliyor.

Elif Seçil Gürler ile ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği’nin hedeflerini ve gelecek planlarını konuştuk.

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği’ni kısaca tanıyabilir miyiz?

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş. sadece bir broker şirketi değil; aynı zamanda yol arkadaşınızdır. Çünkü biz; yeniliklere, gelişime açığız ve danışanlarımızın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için çalışıyor, onlarla aynı yolda ilerliyoruz. Bu bağlamda diyebiliriz ki; ARTSE, sigortalının ve danışanın yanında doğru teminat, ilkeli danışmanlık ve kalıcı sigorta hizmetleri verme ufkuyla yola çıkan bir şirket.

Fiziki şartlarımızla, geniş bina kapasitemiz ve modern çalışma ortamlarımızla gurur duyuyoruz. Sektörde tecrübe ortalaması 15 yıl olan uzman bir kadroyla çalışıyoruz. Ayrıca sigortacılık mezunu genç yeteneklere iş ve staj olanakları sağlayarak onların sektördeki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımıza gerek fiziki şartlar gerekse çalışma koşulları ve haklar konusunda azami önem gösteriyor; müşteri memnuniyeti ve istikrarının temelinde çalışan verimliliğinin baş aktör olduğunun bilincinde adımlar atıyoruz.

Sigortanın hangi alanlarında aktif olarak varsınız? Hangi ürün ve hizmetlerinizle öne çıkıyor, sektörde rakiplerinizden hangi yönlerinizle, nasıl farklılaşıyorsunuz?

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş., sigorta sektörünün geniş bir yelpazesinde faaliyet gösteriyor. Aktif olduğumuz sigorta alanları; ticari ve endüstriyel sigortalar, konut sigortası, finansal sigorta, araç sigortaları, sağlık sigortası, hayat sigortası, siber sigorta ve emeklilik ürünleri olarak sıralanıyor.

Özellikle lojistik ve nakliyat sigortalarında güçlü bir deneyime sahip olan şirketimiz, finansal sigortalar alanında da etkin çalışmalar yürütüyor. Kefalet sigortaları ve bina tamamlama sigortalarında uzmanlığımız sayesinde ve geniş ürün yelpazemizle rakiplerden ayrışıyoruz. ARTSE olarak yenilikçi teknolojiler, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve kişiselleştirilmiş çözümlerimizle sigorta sektöründe güçlü bir konuma sahibiz. Teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem sayesinde, sektördeki lider konumumuzu koruyoruz.

Hem 2024’ün ikinci yarısına hem de 2025'e ilişkin yatırım planlarınız, beklentileriniz, hedefleriniz neler?

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş. olarak bu yılın kalanında ve 2025'te stratejik alanlarda büyümemizi ve kurumsal kimliğimizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda, sigortacılık ve teknoloji firmalarıyla kalıcı iş birlikleri oluşturmayı hedefliyoruz.

Yatırım planlarımız ve hedeflerimiz arasında blockchain teknolojisini kullanarak poliçe doğrulamayı ve güvenliği sağlamak, sigorta işlemlerinde otomasyon ve yapay zekâ kullanarak hız ve verimliliği artırmak önemli bir yer tutuyor. Ayrıca modüler sigorta ürünleri sunarak müşterilerin kendi poliçelerini oluşturmalarına olanak tanımayı ve dinamik fiyatlandırma modelleriyle müşterinin risk profiline göre en uygun fiyatı sunmayı amaçlıyoruz.

Müşteri sadakat programları ve ödül sistemleriyle müşteri bağlılığını artırmak, özel müşteri temsilcileriyle bire bir hizmet sunarak kişiselleştirilmiş deneyim sağlamak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çevre dostu uygulamaları teşvik eden sigorta ürünleri geliştirmek ve yenilenebilir enerji projelerini destekleyen özel sigorta paketleri sunmak da sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında. Global iş ortaklıklarıyla yurtdışında da geçerli sigorta hizmetleri sunmayı ve yabancı müşteriler için çok dilli destek ve uluslararası poliçeler sağlamayı planlıyoruz.

Dijitalleşme alanında neler yapıyorsunuz?

Sektörde önde gelen yazılım ve teknoloji firmalarının programlarını ve Cloud uygulamalarını kullanarak, klasik sigortacılık programlarının ötesinde şirket içi ve dışı iş yapış biçimlerimizi geliştiren yazılımları hayata geçiriyoruz. Bu dijital altyapının getirdiği siber risklere karşı, sigortacılık alanında deneyimli bir yapay zekâ (AI) firmasıyla iş birliği için görüşmelere başladık. Tüm bu çalışmaları kalıcı kılmak amacıyla yerli sermayeli firmalarla iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz.

Sektörde farklılık yaratan yeni trendler neler? Siz bu yeni trendler konusunda nasıl aksiyonlar alıyorsunuz?

Günümüzdeki zorlu ekonomik koşullar, reel sektörde öngörülemeyen piyasa dinamiklerinin ticari alacak risklerini yükseltiyor. Bu durum, alacak sigortaları gibi finansal sigortaların da önemini artırıyor. Aynı şekilde tüm dünyada önemi artan veri ihlalleri ve ülkemizde günlük hayatın her alanında sıklıkla karşımıza çıkan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında biz de IT partnerlerimizle veri gizliliği konusunda yüksek güvenlikli önlemler alıyoruz.

Şirketinizi daha uzun vadede nerede görmek, nasıl konumlandırmak istiyorsunuz?

3-5 yıl gibi daha uzun bir süre zarfında Artse Sigorta Brokerliği'ni Ankara ve İstanbul merkezli olarak Türkiye'nin her bölgesine eşit mesafede konumlandırmayı hedefliyoruz. Bu süre zarfında, sigortanın çeşitli branşlarındaki uzman ve deneyimli kadromuzla sigorta penetrasyonunu artırmayı amaçlıyoruz. Beş ve 10 yıllık periyotlar perspektifinde ise Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış müşterilerimize daha kolay erişim sağlayarak hizmetlerimizi genişletmeyi ve sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeyi planlıyoruz.

Bu hedefe ulaşmak için nasıl bir yol haritanız var?

Genel müdürlük binamızın bir katını Artse Sigortacılık Akademisi’ne tahsis ettik. Bu akademi, kendi kurduğumuz, üniversiteler ve sigorta şirketleri ile iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz bir proje. Başlangıçta bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan bu inisiyatif, zamanla yeni mezun gençleri ve sektör çalışanlarını kapsayacak geniş katılımlı bir akademiye dönüştü. Bu süreçte attığımız sağlam adımlarla, sektörde kalıcı bir sigorta ve reasürans brokeri olma hedefiyle çalışıyoruz.

“Sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için iyileştirmeler yapılmalı”

“Türkiye'deki sigorta sektörü, önemli fırsatlarla birlikte bazı zorluklarla karşı karşıya. Temel problemler arasında düşük sigorta bilinci, ekonomik dalgalanmalar, rekabet ve fiyat odaklılık, regülasyon ve denetim, dağıtım kanalları ve teknoloji kullanımı, hasar yönetimi, sahtekarlık ve suistimal bulunuyor. Bu sorunlar, sektörün büyümesini ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyor. Sektörün daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için iyileştirmelerin yapılması gerekiyor.”