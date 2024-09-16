Oyun sektöründe Türkiye rüzgarı: 22 şirketin büyüme planı ne?

Oyun sektörü, küresel arenada hızla değişen ve her geçen gün yeni bir boyut kazanan, dinamik bir ekosistem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye de bu küresel başarıdan payını alarak, oyun sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. 2023’ün dokuz ayı boyunca, Türkiye’de 40 yatırım turunda toplamda 30,2 milyon dolar yatırım oyun alanında gerçekleşti. Türkiye’de aktif oyun stüdyolarının sayısı 740’a ulaşmış durumda. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa’da en çok yeni oyun stüdyosu kurulan İngiltere’den sonra ikinci ülke oldu.

Dream Games ve Peak Games gibi unicorn statüsüne ulaşmış Türk şirketleri, özellikle erken aşamada yapılan yatırımda deneyimli ve güçlü ekiplerin önemini bir kez daha vurguluyor. Avrupa’da Londra’dan sonra en fazla oyun stüdyosuna sahip olan İstanbul, son birkaç yılda Türk oyun şirketlerinin başarısıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kapak haberimizde hem Türkiye’de hem de globalde milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve ulaşmaya hazırlanan 22 oyun şirketinin büyüme planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.