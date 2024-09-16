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Oyun sektöründe Türkiye rüzgarı: 22 şirketin büyüme planı ne?

Türkiye, 740 aktif oyun stüdyosu ile Avrupa’nın en çok yeni oyun stüdyosu kurulan ikinci ülkesi oldu. Oyun sektörünün gelişmesi ve yabancı yatırımcı ilgisi, start up ekosistemini her geçen gün büyütüyor. Türk oyun şirketleri global pazarlarda da milyonlarca kullanıcıya ulaşmış durumda.

16 Eylül 2024 | 09:42
Oyun sektöründe Türkiye rüzgarı: 22 şirketin büyüme planı ne?

Oyun sektörü, küresel arenada hızla değişen ve her geçen gün yeni bir boyut kazanan, dinamik bir ekosistem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye de bu küresel başarıdan payını alarak, oyun sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. 2023’ün dokuz ayı boyunca, Türkiye’de 40 yatırım turunda toplamda 30,2 milyon dolar yatırım oyun alanında gerçekleşti. Türkiye’de aktif oyun stüdyolarının sayısı 740’a ulaşmış durumda. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa’da en çok yeni oyun stüdyosu kurulan İngiltere’den sonra ikinci ülke oldu. 

Dream Games ve Peak Games gibi unicorn statüsüne ulaşmış Türk şirketleri, özellikle erken aşamada yapılan yatırımda deneyimli ve güçlü ekiplerin önemini bir kez daha vurguluyor. Avrupa’da Londra’dan sonra en fazla oyun stüdyosuna sahip olan İstanbul, son birkaç yılda Türk oyun şirketlerinin başarısıyla uluslararası yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kapak haberimizde hem Türkiye’de hem de globalde milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve ulaşmaya hazırlanan 22 oyun şirketinin büyüme planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
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