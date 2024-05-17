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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Pahalılık ve kira derdi yönü yurtdışına çevirdi

Gayrimenkul fiyatlarının tarihi zirvelerine ulaştığı ülkemizde alım gücünün azalmasıyla konut edinme oranları da giderek düşüyor.

17 Mayıs 2024
Pahalılık ve kira derdi yönü yurtdışına çevirdi

Enflasyonun altında düzenlenen konut kampanyaları, arzın talebin gerisinde kalması ve mültecilerin talebi konut fiyatlarına ve kiralara zirve yaptırdı. Pahalılık, kira sınırlamaları ve yanlış konut politikaları Türk yatırımcıyı döviz getirisi için yurtdışına yönlendiriyor.

Gayrimenkul fiyatlarının tarihi zirvelerine ulaştığı ülkemizde alım gücünün azalmasıyla konut edinme oranları da giderek düşüyor. 

2020’de düzenlenen konut kampanyası sonrasında fiyatların tetiklenmesi, bozulan arz-talep dengesi ve sayıları resmi verilere göre 5 milyona, gayri resmi verilere göre 10 milyona ulaşan mültecilerin yarattığı ek talep konut fiyatlarının ve kiraların zirve yapmasına neden oldu. 

Kiraların insanların alım gücünün üstünde artması üzerine yüzde 25’lik kira sınırlandırması uygulaması başlatıldı. 

Bu durum ev sahibi-kiracı davalarının artmasına neden olurken, konut yatırımcısını döviz ile kira geliri elde edebilecekleri ülkelere yönlendirdi. yönlendirdi. Değerli TL de bu yönelimi destekliyor. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya en çok satış yapılan ülkeler oluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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