Petrol platformları için iklimlendirme sistemi ihraç ediyor

İklimlendirme sektöründe 70 yıllık bir geçmişe sahip olan Alarko Carrier, 2025 yılına hızlı başladı.

Uzun yıllardır enerji verimliliği yüksek, insana ve çevreye duyarlı, kaynak kullanımını azaltan ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Alarko Carrier CEO’su Cem Akan, Alarko Carrier’da 2025 yılını ‘yeniden yapılanma yılı’ olarak kurguladıklarına dikkat çekti. Bu yıl da verimlilik, dijitalleşme, müşteri deneyimini iyileştirmek ve servislere entegre etmek, sürdürülebilirlik projeleri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini açıklayan Akan, “2024’ü başarıyla kapattık. 2024’te toplam ihracatımız yaklaşık 30 milyon dolar oldu. Gebze fabrikamızda üreterek ihraç ettiğimiz ürünler konusunda sektör birincisiyiz. İhracat hacmimizin cirodaki payı yüzde 30 arttı. Kazan ihracatımızın yüzde 80’ini ABD’ye yapıyoruz. Bireysel klimada yüzde 20, ısı pompasında yüzde 25 büyüdük. Dalgıç pompadaki sektör liderliğimizi koruduk” diye anlatıyor.

Geçen yılı yaklaşık 6.5 milyar TL ciro ile kapatan şirket, 30 milyon dolarlık da ihracat gerçekleştiriyor. 2025 yılının ise geçen yılki cironun biraz altında kapatılması bekleniyor. Akan, 2025’in cirodan çok karlılığı ve verimliliği artırmaya odaklandıkları bir yıl olacağını vurguluyor.

YENİDEN YAPILANMA YILI

Yakın zamanda petrol ve doğalgaz platformları için iklimlendirme sistemi üretmeye başladıklarını belirten Akan, 2024 yılında petrol platformları için santral üretmeye başladıklarından da bahsederek, “Geçen yıl ihracatımızın yüzde 20’si bu alandan geldi. Bu alanda ilk müşterimiz Katar oldu. Denizin ortasında, korozyon riskinin olduğu ve yanıcı olan bir ürün sondajı yapılıyor. 20 yıl bozulmayacak tamamen yanmaz bir ürün olması bu üründe en önemli kriter çünkü yerinde müdahale edilemiyor. Çivilerine kadar özel araştırmamız gerekti, platforma çıkmak için bile beş günlük eğitimden geçilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde de Ortadoğu’da teklif verdiğimiz projeler oldu. Türkiye’de bu sistemi ilk üreten marka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye ekliyor.

Son dönemde iklimlendirme sistemlerinin çok önemli olduğu veri merkezleri için de ürün geliştirmeye başlayan şirket, 2025 yılının yeni iklimlendirme çözümleriyle yeniden yapılandığı bir yıl olmasını hedefliyor.

İHRACATI BÜYÜYECEK BÖLGELER

Alarko Carrier’ın ihracatta sürekli büyüdüğünü; klima santralleri, kombiler, kazanlar, sirkülasyon pompaları, fancoil’ler ve çatı tipi klimaların ihraç ürünlerinin büyük kısmını oluşturduğunu söyleyen Akan, şöyle devam ediyor: “Avustralya'dan Almanya'ya, Ortadoğu'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede yaklaşık 70 ülkeye yaptığımız ihracat, ciromuzun yüzde 16’sını oluşturuyor. Ana ihracat pazarımız Ortadoğu’da bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Güney Amerika’ya olan ihracatımızın da artacağını düşünüyoruz.”

HİDROJENLİ KOMBİ YOLDA

Enerji açığı olan ülkeler için enerji verimliliği konusunun çok daha önemli olduğunda dikkat çeken Akan, enerji verimliliği sunan ürünlerine ve projelerine dikkat çekti. Önümüzdeki günlerde hidrojenli kombinin prototipinin hazır olacağını müjdeleyen Akan, şunları anlatıyor: “Bu teknolojinin ticarileşmesi, seri üretime geçmesi bir hazırlık gerektiriyor. İngiltere bu konuda çok önde. Biz de çalışmamızı Sussex Üniversitesi ile ortaklaşa yürütüyoruz. Dağıtım hattı değiştiği zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sektörün öncülerinden olmayı hedefliyoruz.”

Enerji verimliliği anlamında Carrier tarafından yeni bir projenin daha hayata geçirildiğini ifade eden Akan; ‘Abound’ isimli bir projeden de söz ediyor. Büyük metrekareli zincir mağazaların enerji tüketim verilerini inceleyen, analiz eden, bir merkezde toplayan ve yapay zekâ kullanarak bunları optimize eden bu sistemin zincir mağazaların enerji tüketimini yüzde 10-15 aralığında azaltmasının hedeflendiğini aktaran Akan, Abound’un çok yakında piyasada olacağını da belirtiyor.

ISI POMPASINDA TEŞVİK BEKLENİYOR

Geleceğin iklimlendirme çözümleri arasında sayılan ısı pompası teknolojisinde Türkiye pazarının gideceği uzun bir yol olduğuna değinen Akan, “Isı pompasının satış adetleri, nüfusu ve iklimi bizimle paralel ülkelerde yıllık 100-150 bin adet civarında. Maalesef Türkiye pazarında ise henüz 15 bin adet bandındayız. Bu konuda gideceğimiz daha çok yol var. Üstelik bir güneş paneli, batarya gibi sistemlerle desteklediğimizde enerji tüketiminin sıfıra indiği ısı pompası, kesinlikle çok değerli bir sistem. Eğer gerekli teşvikler sağlanırsa bu Türkiye’nin enerji ve döviz açığını kapatacak bir hamle olabilir” diye anlatıyor.