Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı

Küresel piyasalarda gündemdeki yerini korumaya devam eden ‘tarife savaşları’yla enflasyon ve resesyon kaygıları artarken, Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili görüşmeler ve Avrupa ile Çin ekonomisindeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yurt içinde ise TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası sürerken, faizlerin ve enflasyonun seyri ile TCMB’nin adımları ve mesajları piyasaların radarında olmaya devam ediyor. Global piyasalardaki hareketlerin yurt içi varlık fiyatlarına etkileri de izleniyor. Hem yurt dışı hem de yurt içi piyasaların yeni bir denge ve yön arayışında olduğu bu dönemde, yatırımcılar da portföylerini nasıl şekillendirmeleri gerektiğini araştırıyor. Biz de yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara 2025 Haziran ayının sonuna kadarki süreçte yatırım araçlarına dair beklentilerini ve bu döneme özel portföy önerilerini sorduk. Bahar döneminde portföylerde ağırlığın hisseye verilmesi önerilirken, hissenin en yakın takipçisi TL mevduat olmaya devam ediyor. Bu iki yatırım enstrümanını altın ile tahvil-bono izliyor.

Son dönemde özellikle yurt dışı odaklı yoğun haber akışına paralel olarak piyasalarda dalga boyu ve hareketlilik oldukça artmış durumda. 20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı Trump’ın tarife güncellemelerine hızlı bir giriş yapmasıyla küresel piyasalarda ‘tarife savaşları’ gündemdeki yerini korumaya devam ederken, ABD ekonomisinde ve global ekonomide büyüme ve enflasyon endişelerinin giderek artması risk iştahını zayıflatıyor.

Tarifelere ek olarak Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili görüşmeler da yakından izleniyor. Ukrayna’nın, Rusya ile 30 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etmesi sonrasında gözler Rusya’nın vereceği karara çevrildi.

Haberin ayrıntıları, analizler, portföy önerileri, uzman yorumları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.