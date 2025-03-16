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Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı

Son dönemde yoğun haber akışına paralel olarak piyasalarda volatilite son derece yüksek seyrediyor.

16 Mart 2025 | 10:27
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı

Küresel piyasalarda gündemdeki yerini korumaya devam eden ‘tarife savaşları’yla enflasyon ve resesyon kaygıları artarken, Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili görüşmeler ve Avrupa ile Çin ekonomisindeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yurt içinde ise TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası sürerken, faizlerin ve enflasyonun seyri ile TCMB’nin adımları ve mesajları piyasaların radarında olmaya devam ediyor. Global piyasalardaki hareketlerin yurt içi varlık fiyatlarına etkileri de izleniyor. Hem yurt dışı hem de yurt içi piyasaların yeni bir denge ve yön arayışında olduğu bu dönemde, yatırımcılar da portföylerini nasıl şekillendirmeleri gerektiğini araştırıyor. Biz de yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara 2025 Haziran ayının sonuna kadarki süreçte yatırım araçlarına dair beklentilerini ve bu döneme özel portföy önerilerini sorduk. Bahar döneminde portföylerde ağırlığın hisseye verilmesi önerilirken, hissenin en yakın takipçisi TL mevduat olmaya devam ediyor. Bu iki yatırım enstrümanını altın ile tahvil-bono izliyor.

Son dönemde özellikle yurt dışı odaklı yoğun haber akışına paralel olarak piyasalarda dalga boyu ve hareketlilik oldukça artmış durumda. 20 Ocak’ta göreve başlayan ABD Başkanı Trump’ın tarife güncellemelerine hızlı bir giriş yapmasıyla küresel piyasalarda ‘tarife savaşları’ gündemdeki yerini korumaya devam ederken, ABD ekonomisinde ve global ekonomide büyüme ve enflasyon endişelerinin giderek artması risk iştahını zayıflatıyor.

Tarifelere ek olarak Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili görüşmeler da yakından izleniyor. Ukrayna’nın, Rusya ile 30 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etmesi sonrasında gözler Rusya’nın vereceği karara çevrildi.

Haberin ayrıntıları, analizler, portföy önerileri, uzman yorumları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (14 Mart)
Parayı nereye yatırmalı? Piyasalarda 'denge ve yön' arayışı
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)
Bedelsiz tarihini duyurdu: Yüzde 300
Piyasalarda ‘tarife savaşları’ etkisi: ABD'de neler oluyor?
14 Mart borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Astor Enerji'den Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Ekos'tan Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama
Alarko Holding'den temettü kararı
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonları
Bugün bir hissede fiyat düzeltmesi var (14 Mart)
SPK'dan para cezaları: 'Al/Tut tavsiyesi verip...'
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
GERİ
İLERİ
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