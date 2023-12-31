Piyasaları 2024 ilk çeyrekte neler bekliyor?

Belirsizliklerin ön planda olacağı 2024 ilk çeyrekte yola ağırlıklı hisse, TL mevduat ve altından oluşan, dengeli portföyle devam edilmesi öneriliyor. Altın, döviz ve mevduat faizlerinde yükseliş beklentisi sürerken, oluşan iskontoyla BİST’in önemli bir potansiyel taşıdığı da belirtiliyor.

2023, piyasalar açısından oldukça hareketli geçen, iniş-çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Borsadan dövize, faizden altına tüm yatırım araçlarında önemli dalgalanmalar ve yükselişler yaşandı.

Yıla 18,72 seviyesinden başlayan dolar/TL, 21 Aralık itibarıyla 29,15 seviyesinin üzerine yükselirken Euro/TL ise aynı dönemde 19,97’den 32,00 sınırını geçti. 1,0667 ile başladığı 2023 yılı içerisinde 1,0477-1,1236 bandında dalgalanan Euro/dolar paritesi, yıl sonuna gelindiğinde 1,10 ana direncine doğru yöneldi.

Seçimlerin ardından Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan’ın TCMB başkanı olarak atanmasıyla para ve maliye politikasında önemli değişikler yaşandı. Politika değişikliğiyle beraber, yıla yüzde 9’dan başlayan ve şubat ayında yüzde 8,5’e indirilen politika faizi, 21 Aralık 2023’te gerçekleşen yılın son TCMB Para Politikası Kurulu’nda (PPK) yüzde 42,5’e yükseltildi.

Bu da hem gösterge faizlerde hem de TL mevduat faizlerinde yükselişleri beraberinde getirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.