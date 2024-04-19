Romanya’daki tesis ile hedef büyüttü

Geçen yıl 60’ıncı yılını kutlayan otomotiv tedarik sanayinin öncü şirketlerinden Opsan, Romanya’daki fabrikasını 5 bin metrekare büyüttü. Yakın gelecekte Doğu Avrupa’daki konumunu güçlendirmeyi planlayan şirketin bu yılki ciro hedefi ise 225 milyon Euro.

Opsan, otomotiv ana sanayi ve Tier1 tedarik sanayi üreticileri için orijinal sac ve kaynak montajlı parçalar üreten, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri.

1963 yılında İstanbul’da basınçlı kaplar ve sac şekillendirme alanında sanayi hayatına başlayan şirketin otomotiv sektörüne ilk adımı ise 1976 yılında Oyak-Renault firması için kromajlı tamponların üretimine başlamasıyla oluyor.

Bugün gelinen noktada, şirketin ana müşterileri Ford Otosan, Tofaş, Stellantis, Hyundai, Mercedes, Audi, VW, Togg ve BMC olarak sıralanıyor. Gebze ve Romanya’daki dört tesisinde faaliyet gösteren şirket; son beş yılda yüzde 80’ın üzerinde büyüme gösterdi.

Opsan Şirketler Grubu’nda CEO’luk görevini ise Mart 2023’ten bu yana Tülay Hacıoğlu Şengül yürütüyor. ‘50 Güçlü Kadın CEO’ listemizde de yer alan Şengül, “Türkiye ve Romanya’daki toplam 60 bin metrekare kapalı alan üzerindeki tesislerimizde, bin 300’den fazla çalışanımız bulunuyor.

2023 yıl sonu itibarıyla grup ciromuz 180 milyon Euro’nun üzerinde. 2030 hedefimiz ise 350 Milyon Euro seviyesine ulaşmak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.