Rus buğdayı Türkiye’de işlenir mi

Ukrayna krizi sonrasında, Türkiye ve BM arabuluculuğunda hayata geçirilen tahıl koridorundan bugüne dek 30 milyon ton ürün geçti.

Yeni dönemde Rus şirketler, buğday işleme konusunda Türkiye ile ilgileniyor. Kimi sektör temsilcileri bu yatırımların değer katacağı görüşünde birleşirken, kimi üreticiler ise endişeli. Rusya-Ukrayna savaşının 24 Şubat 2022’de başlamasının ardından Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna ile tahıl koridoru anlaşması imzalandı.

Bugüne kadar tahıl koridorundan 30 milyon ton ürün geçti ve dünya piyasalarına dağıtıldı. Şimdi ise gözler 18 Temmuz tarihinde. Zira bugüne kadar üç kez uzatılan anlaşma, tekrar uzatma olmaması durumunda 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Tahıl koridorunun bu önemli dönemecinde konuyla ilgili son açıklama geçen hafta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’den geldi.

Moskova’da açıklama yapan Verşinin, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da yapılan ve son olarak 18 Temmuz’a uzatılan anlaşmanın tekrar uzatılması için olasılık görmediklerini, uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşme halinde olduklarını aktardı.

Tahıl koridorunun geleceğini Rusya’nın talebi olan gübre ve amonyak konusundaki yaklaşım belirleyecek gibi gözüküyor. Rus şirketler ise Türkiye’de önemli adımlar atıyor. Nisan 2023 istatistiklerine göre Türkiye’de yabancı sermaye olarak kurulan şirket sıralamasında Ruslar ilk sırada yer aldı.

Yalnızca nisan ayında Rusya Federasyonu ortaklı 85 şirket kurulurken, bu şirketlerin üçte biri tarım alanında faaliyet gösterecek şirketler oldu. Farklı sektörlerdeki girişimlerin yanı sıra şimdilerde Rus şirketlerin buğdayı Türkiye’de işleyecek tesislere de ilgi gösterdikleri ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.