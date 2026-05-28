Sabancı’nın 2. yüzyıl için büyüme planı ne?

Hacı Ömer Sabancı tarafından 1925 yılında temelleri atılan bir asırlık Sabancı Grubu, son dönemin en çok dikkat çeken holdingleri arasında yer alıyor.

Ekonomist’in 10 - 23 Mayıs 2026 tarihli sayısından

Alanında Türkiye’nin en önemli şirketlerinden olan Akçansa ve sonrasında Carrefoursa’nın satış haberi geldi. Bu satış haberleri halka açık olmaları nedeniyle borsa yatırımcısı tarafından da yakından izleniyor. Aslında yaşanan bu süreç, holdingi yakından takip eden holding analistleri tarafından çok da sürpriz olarak görülmüyor. Çünkü Sabancı Holding, geçtiğimiz yıl sonunda gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında portföyünü sadeleştirme ve yatırım holdingi olma niyetinden bahsetmişti. Sonrasında basına yapılan açıklamalarda da benzer konular ifade edildi. Bu süreçte Teknosa’nın olası satış söylentileri de holding yönetimine sorulmuştu.

Asırlık yolculuk

Bu süreç ve analist değerlendirmelerinden önce kısaca Sabancı Holding’e bakalım. Kayserili bir ailenin Adana’ya göçmesi ve 1925 yılında pamuk ticareti ile başlayan bu süreçte, 1967 yılında Hacı Ömer Sabancı’nın oğulları Sakıp, Şevket, Erol, Hacı ve Özdemir Sabancı tarafından Sabancı Holding kuruldu. Finans, tekstil, otomotiv, çimento, enerji ve teknoloji gibi farklı iş kollarında yatırımlar yapıldı. 2004 yılında ailenin ikinci kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından onun vasiyeti ve tavsiyesi üzerine kendisinin yetiştirdiğini söylediği, holdingde ortaklığı olmayan en büyük kardeş olan İhsan Sabancı’nın kızı Güler Sabancı başkan seçildi. Sonrasındaki süreçte ise büyüyen ailede ayrılıklar yaşandı. Kardeşlerden ve üçüncü kuşaktan temsilciler, holdingden ayrılarak yeni işlere yelken açtılar. Bu ayrılıklardan Esas Holding, Densa Denizcilik, Sedes Grubu, Demsa gibi Türkiye’nin önemli grupları çıktı. Sabancı Holding’in son durumda ortaklık yapısına bakıldığında, Sakıp Sabancı ailesini temsil eden Sakıp Sabancı Holding yüzde 13,9, ailenin ikinci kuşaktan tek yaşayan bireyi Erol Sabancı’nın kızları Suzan ve Çiğdem Sabancı yüzde 6,84’er, 1996 yılında gerçekleşen Sabancı kulesi suikastında hayatını kaybeden Özdemir Sabancı’nın kızı Serra Sabancı ise yüzde 7,02 paya sahip.

Profesyonel yönetim

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu süreç aslında çok da sürpriz değil. Sabancı Holding’de 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen bayrak değişimiyle, 21 yıldır görevde olan Güler Sabancı başkanlık görevini Hayri Çulhacı’ya devretti. Böylece Sabancı tarihinde ilk defa aile dışından bir profesyonel, başkanlık koltuğuna oturdu. Yine 1 Haziran 2025 tarihinde holdingin CEO’luk görevine enerji grubunun başkanlığını yürüten Kıvanç Zaimler getirildi. Bu değişim ve dönüşümün sinyallerini de holding üst yönetimi verdi. Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, ilk çeyrek bilanço açıklamasında da benzer konulara değindi.

Geleceğe daha hazır Sabancı

Zaimler yaptığı açıklamada, bir yandan bugünün zorlu koşullarını yönetirken bir yandan da yapılan portföy değişiklikleriyle Sabancı’yı geleceğe hazırladıklarının altını çizdi. Kıvanç Zaimler “Dinamik portföy anlayışının bir gereği olarak, sermaye tahsisimizi daha yüksek büyüme ve daha güçlü getiri potansiyeli olan alanlara yönlendirirken; daha odaklı, daha dirençli ve geleceğe daha hazır bir Sabancı inşa ediyoruz. Tüm bunları yapabilmenin ön koşullarından biri de bugünü doğru yönetebilmek, mevcut portföyün sürdürülebilir değer yaratmasını sağlamak” dedi.

Sabancı’nın güçlü bilanço yapısını korurken, odaklandığı büyüme alanlarında da yatırıma devam ettiğinin altını çizen Kıvanç Zaimler, “Bir yandan Topluluk şirketlerimizin küresel yetkinliklerini ve ayak izlerini artırırken, yatırımlarımızda ise önceliğimizi Türkiye’ye vermeyi sürdürüyoruz” diye konuştu. Sabancı 2021 yılından bugüne yaptığı yatırımlarda Türkiye’ye yüzde 87 pay ayırdı. Önümüzdeki dönemde de yatırımlar ağırlıklı olarak Türkiye’de olacak.

İlk çeyrek bilançosunu açıkladı

Sabancı Holding, 2026 yılının birinci çeyreğinde stratejik öncelikleri doğrultusunda büyümesine devam ediyor. Sabancı Holding’in, kombine gelirleri (temettü geliri hariç) 403 milyar TL olarak gerçekleşirken, Holding’in konsolide net kârı ise 318 milyon TL oldu. Söz konusu dönemde 565 milyon dolarlık yatırıma imza atan Sabancı’nın, 2021 yılından bu yana hayata geçirdiği toplam yatırım büyüklüğü de 7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu yatırımların 6,2 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de gerçekleşti.

Mehmet Bilal Bircan / Tera Yatırım Araştırma Direktörü

“Satışlar stratejik açıdan pozitif”

“Sabancı’nın CarrefourSA hissesini piyasa değerinin altında A101’e satması ve Akçansa’daki payını yüzde 23 primle devretmesi, genel olarak stratejik açıdan pozitif değerlendiriliyor. Sabancı (yüzde 57) ve ortağı Carrefour (yüzde 32), CarrefourSA’daki toplam yüzde 89 paylarını A101’e, şirketin tamamı için 325 milyon dolar firma değeri üzerinden sattı. Bu rakam şirketin yaklaşık 547 milyon dolarlık piyasa değerinin oldukça altında kaldı.”

Sadullah Çalışır / Colendi Menkul Araştırma Müdür Yardımcısı

“Yüksek sermaye getirili işlere odaklanıyor”

“Holdingin; Net Aktif Değer (NAD) içindeki ağırlığı ve kârlılığı düşük olan sektörlerden çıkıp, ana iş alanlarına odaklanmak ve yüksek sermaye getirili işlere yoğunlaşmak istediği anlaşılıyor. Holdingin Net Aktif Değeri’nin yaklaşık yüzde 80’i enerji ve bankacılık sektörlerinden geliyor. Enerji alanında oldukça başarılı bir grafik çizen Sabancı Holding, bu tarafta büyük yatırımlarına devam ediyor. Özetle, stratejik odaklanma adına atılan bu sadeleşme hamlelerini orta-uzun vade için oldukça olumlu değerlendiriyoruz.”