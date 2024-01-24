Şampiyon fon yöneticileri ne öneriyor?

Biz de 2023’te getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine bu başarının ana faktörlerini, piyasaya ve yönettikleri fonlara dair beklentileri ile yatırımcılara önerilerini sorduk.

Piyasalar açısından 2023 yılı, oldukça hareketli geçen ve dalgalı seyirlerin yaşandığı bir yıl olarak geride kaldı.

Hem yatırım araçları hem de makroekonomi tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Türkiye ekonomisi için 2023, aynı zamanda belirsizliğin de çok yüksek olduğu bir yıl oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.