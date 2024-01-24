ARA
Bist 100
8054,1
1,31%
Bist 100
Dolar/TL
30,2784
0,1485%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9986
0,668%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0899
0,4465%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1976,52
0,23%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları

Şampiyon fon yöneticileri ne öneriyor?

Hem yatırım hem de BES fonları, 2023’te de yüksek getiriyle en çok tercih edilen yatırım araçlarından oldu.

24 Ocak 2024
Şampiyon fon yöneticileri ne öneriyor?

Biz de 2023’te getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine bu başarının ana faktörlerini, piyasaya ve yönettikleri fonlara dair beklentileri ile yatırımcılara önerilerini sorduk.

Piyasalar açısından 2023 yılı, oldukça hareketli geçen ve dalgalı seyirlerin yaşandığı bir yıl olarak geride kaldı. 

Hem yatırım araçları hem de makroekonomi tarafında önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle Türkiye ekonomisi için 2023, aynı zamanda belirsizliğin de çok yüksek olduğu bir yıl oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1976,52 0,23%
  • ALTIN ONS 2030,39 0,08%
  • BIST 100 8054,1 1,31%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,554 -0,543%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34527 -0,11323%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,27 -0,6793%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2784 0,1485%
  • EURO/DOLAR 1,0899 0,4465%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9986 0,668%
  • STERLIN/DOLAR 1,27563 0,55059%
Günün En Çok Okunanları
Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar kuru tahmini
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
Türk astrofizikçi NASA'dan ayrılıp neden Türkiye'ye döndü, planları ne?
Türk astrofizikçi NASA'dan ayrılıp neden Türkiye'ye döndü, planları ne?
Tüketici güven endeksi 7 ayın en yüksek seviyesinde
GERİ
İLERİ
Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar kuru tahmini
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
Konya'da üretiliyor, 100 dolara Silikon vadisine satılıyor
Uzmanlara göre yapay zekadan en çok korunacak meslek grubu
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu
DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül
Türk astrofizikçi NASA'dan ayrılıp neden Türkiye'ye döndü, planları ne?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL