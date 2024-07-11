Siber güvenlikte yerli şirket atağı

Siber güvenlik pazarı, yetenek açığına karşın büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. IDC’ye göre Türkiye’nin güvenlik çözümleri pazarının istikrarlı bir şekilde büyüyerek 2025 yılında 344 milyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ‘Küresel Siber Güvenlik Görünümü 2024’ raporuna göre, siber güvenlik pazarı 2023 yılında dünya genelinde ekonominin büyüme hızına kıyasla çok daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Pazar bu kadar büyük potansiyel sunarken sektörde yerli şirketlerin ağırlığı da artmaya başladı. Bu anlamda gerek özel gerekse teknoparkların içinde yer alan şirketler bu alanda güvenlik çözümleri sunuyor. Özellikle makine öğrenimi, yapay zeka ve nesnelerin interneti konularında siber güvenlik açısından büyük girişim fırsatları bulunuyor.

Haberimizde Türkiye’de faaliyet gösteren ve yurt dışında da hızla büyüyen şirketlerin yatırım planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.