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Siber güvenlikte yerli şirket atağı

Siber güvenlik pazarının Türkiye’de 2025 yılında 344 milyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Pazarda yerli şirketlerin ağırlığı artıyor. Yurt dışında da büyüyen bu şirketler, geliştirdikleri projelerle globalde de oyuncu olmayı hedefliyor.

11 Temmuz 2024 | 11:10
Siber güvenlikte yerli şirket atağı

Siber güvenlik pazarı, yetenek açığına karşın büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. IDC’ye göre Türkiye’nin güvenlik çözümleri pazarının istikrarlı bir şekilde büyüyerek 2025 yılında 344 milyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan ‘Küresel Siber Güvenlik Görünümü 2024’ raporuna göre, siber güvenlik pazarı 2023 yılında dünya genelinde ekonominin büyüme hızına kıyasla çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. 

Pazar bu kadar büyük potansiyel sunarken sektörde yerli şirketlerin ağırlığı da artmaya başladı. Bu anlamda gerek özel gerekse teknoparkların içinde yer alan şirketler bu alanda güvenlik çözümleri sunuyor. Özellikle makine öğrenimi, yapay zeka ve nesnelerin interneti konularında siber güvenlik açısından büyük girişim fırsatları bulunuyor.

Haberimizde Türkiye’de faaliyet gösteren ve yurt dışında da hızla büyüyen şirketlerin yatırım planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu
Babacan Holding halka arz planını açıkladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 7 şirket
Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
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Borsa, altın, dolar, mevduat... Yatırımcılar nasıl bir portföy oluşturmalı?
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