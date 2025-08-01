Şifayla başlayan yolculuk

Bahar Şamhili Tanju'nun kurduğu Gurvita, şimdi de doğal ve katkısız kavanoz bebek maması üretti.

Profesyonel kariyerini geride bırakıp girişimciliğe adım atan Bahar Şamhili Tanju’nun hikayesi, hem kişisel bir dönüşümün hem de Türkiye gıda girişimciliğinde önemli bir boşluğun dolduruluşunun hikayesi. Yıllar boyunca medya sektörünün önemli pozisyonlarında görev aldıktan sonra yaşadığı sağlık sorunu (kemik erimesi) Tanju’yu yepyeni bir yola yönlendirdi.

Doktorların tavsiyesiyle ilikli kemik suyu ve sakatat çorbalarıyla tanıştı. Kendi mutfağında denedi, şifa buldu ve bu şifayı herkesle paylaşmaya karar verdi.

Böylece 50 yaşına yaklaştığı bir dönemde, hiç aklında yokken Gurvita markasının temellerini attı. Bugün Gurvita, 40’tan fazla ürünüyle doğal, katkısız ve taze beslenmenin önde gelen markalarından.

“İnsan bir derdine, ihtiyacına çözüm bulduğunda girişimci oluyor” diyen Tanju, Türkiye’yi dolaşarak güvenilir çiftlikler buldu, üretim tesisini kurdu, aylar süren AR-GE çalışmalarını üniversitelerle birlikte yürüttü. Soğuk zincirde taze, jöle kıvamında ilikli kemik suları ve çorbaları üreten Türkiye’deki ilk marka oldu.

Hatta markasıyla gıda sektöründe yeni bir kategori yarattı ve yıllardır bu alanda sektör lideri.

TÜRKİYE’NİN İLK TAZE KAVANOZ MAMASINI ÜRETTİ

Yedi yılın sonunda Gurvita şimdi yeni bir ürün kategorisine daha geriş yaptı. Bebek-çocuk beslenmesine özel taze, katkısız ve doğal sebze püreleri üretmeye başladıklarını söyleyen Tanju, şöyle devam ediyor:

"Tatlı patates, brokoli, havuç, balkabağı ve probiyotik sebze pürelerinden oluşan yeni ürün gamımızı, Gurvita Kuzu İlikli Kemik Suyu ile hazırlıyoruz, soğuk zincirle sevk ediyoruz. Tamamen doğal, katkısız ve taptaze olan bu ürünlerimizi annelerin ihtiyacına kulak vererek geliştirdik.

Bu kategoride yabancı markaların arasındaki tek yerli markayız ve raf ömrümüz onlara göre daha kısa. Öte yandan bu yeni ürünlerimiz yalnızca çocuklara değil, sağlıklı beslenmek isteyen her yaş grubuna hitap ediyor, beğenilerek tüketiliyor."

Gurvita ürünlerinin antibiyotik, hormon ve GDO içermeyen hayvanlardan elde edildiğinin altını çizen Tanju, üretim sürecinin sağlık standartlarının ötesinde bir titizlikle, yüksek teknolojiyle yürütüldüğünü ve ürünlerin ISO, Helal ve Tarım Bakanlığı onaylarıyla tescillendiğini belirtiyor.

Tanju, şunları ekliyor:

"Ürün çeşitliliği, ürün miktarı, soğuk zincirle sevkiyat gibi konularda çok yol aldık. Bütün yapımız ile iddialı bir konumdayız. Öyle ki Avrupa’da bizim kategorimizde üretim yapan sadece küçük üreticiler var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Avrupa’da iş hacmi açısından en büyük markayız."

Migros, Macrocenter, File, Carreforsa, Metro Market, BİM ve tüm online platformlarda satılan, soğuk zincirle sevkiyatı gerçekleşen Gurvita ürünleri, aynı zamanda kendi online mağazası üzerinden de geniş bir kitleye ulaşıyor.