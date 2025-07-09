Sigorta sektörü dünya sigorta liginde ilk 10'u hedefliyor

2025’te Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), zorunlu sigortaların gelişmesi, sağlık sigortaları, zorunlu deprem tarifeleri ve dijitalleşme sayesinde sektörün reel büyüme sağlayacağı öngörülüyor. Sektör oyuncuları; önümüzdeki 10 yılda 10 trilyon TL prim üretimine ulaşmak, sektörün finansal sistemdeki payını yüzde 5’ten yüzde 10’a, kişi başı prim üretimini 350-400 dolar seviyelerine, penetrasyonu ise önce yüzde 5’e, ardından yüzde 7’ye yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Nihai hedef ise dünya sigorta liginde ilk 10’da yer alabilmek.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

2023 yılında toplam prim üretimi 2022’ye göre yüzde 107 artışla 486 milyar TL’ye ulaşan Türkiye sigorta sektörü, 2024’ü ise 838 milyar 478 milyon TL prim büyüklüğüyle tamamladı. Toplam prim üretiminin 738 milyar 574 milyon TL’si hayat dışından, 99 milyar 904 milyon TL’si ise hayat tarafından geldi. En yüksek prim üretimi gerçekleşen beş branş; 219 milyar 322 milyon TL ile ‘trafik’, 136 milyar 585 milyon TL ile ‘hastalık-sağlık’, 122 milyar 237 milyon TL ile ‘yangın ve doğal afetler’, 112 milyar 590 milyon TL ile ‘kasko’ ve 74 milyar 707 milyon TL ile ‘genel zararlar’ olarak sıralandı. 2024 yıl sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 75,8 arttı ve 43 milyar TL’yi aştı.

Türkiye sigorta sektörü, öz sermaye yapısını da güçlendirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırdı. 2024 yılında sektörün öz sermaye büyüklüğü yüzde 74 artışla 265,3 milyar TL’ye ulaşırken bu gelişme sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini de güçlendirdi.

BES VE OKS’DE DE BÜYÜME SÜRÜYOR

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 31 Aralık 2024 tarihli verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) katılımcı sayısı 9 milyon 526 bin 795, katılımcıların fon tutarı 1 trilyon 2 milyar 619,2 milyon TL olarak kaydedildi. Devlet katkısı fon tutarı ise 137 milyar 498 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı sonunda devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 1 trilyon 140 milyar 117 milyon TL oldu.

2024’te otomatik katılım sistemi (OKS) tarafına bakıldığında, çalışan sayısı 7 milyon 572 bin 367, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 81 milyar 725,2 milyon TL, devlet katkısı ise 5 milyar 437,7 milyon TL düzeyine ulaştı. 2024’ün tamamında OKS’de devlet katkısı dahil fon büyüklüğü 87 milyar 162,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece sektör, 2024 yılını BES ve OKS dahil toplamda 1 trilyon 227 milyar 279,9 milyon TL fon büyüklüğü ve 17 milyon 99 bin 162 katılımcıyla tamamladı.

DÖRT AYDA 392,8 MİLYAR TL PRİM ÜRETİLDİ

2024 yılını böyle bir tabloyla kapatan Türkiye sigorta sektörüne ait en güncel veriler 2025 Nisan’a ait. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) üyesi olduğu şirketlerden derlediği verilere göre; 2025 Nisan sonu itibarıyla toplam prim üretimi, 2024 Nisan’a göre yüzde 52 artarak 392,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde hayat prim üretiminde artış yüzde 80,6, hayat dışı prim üretimde artış yüzde 48,5 oldu. 2025 Nisan sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise yıllık bazda yüzde 54,6 yükselerek 22,4 milyar TL’ye çıktı.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 17 Haziran tarihli verilerine göre; BES’te katılımcı sayısı 9 milyon 800 bin 969’a, katılımcıların fon tutarı ise 165 milyar 803,8 milyon TL’lik devlet katkısı dahil 1 trilyon 430 milyar 860,8 milyon TL’ye yükselmiş durumda. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) cephesinde ise katılımcı sayısı 7 milyon 626 bin 984’e, çalışanların biriktirdiği fon tutarı da 6 milyar 299,8 milyon TL’si devlet katkısı olmak üzere 101 milyar 560,3 milyon TL’ye ulaştı.

Bu arada sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan TSB’nin 45’i hayat dışı şirket, 19’u emeklilik ve hayat şirketi, dördü ise reasürans şirketi olmak üzere toplamda 68 aktif üye sayısı bulunduğu bilgisini de verelim.

10 YILDA 10 TRİLYON TL PRİM ÜRETİMİ

İstikrarlı bir şekilde büyüyen ve sermayesini de her geçen gün güçlendiren Türkiye sigorta sektörü, büyük hedeflerle yoluna devam ediyor. Öyle ki sektörün amacı; sigortalının güven ve huzur içinde risk transferini yapabildiği, her türlü riskini teminat altına alabildiği, kolay ulaşılabilir bir sektör olmak, sigortacılığın ekonomideki ağırlığını artırmak ve dünya sigorta liginde ilk 10’da yer almak.

Sigorta sektörünün temel hedefini ‘teminatsız varlık ve sigortasız birey bırakmamak’ olarak tanımlayan TSB Başkanı Uğur Gülen; bu vizyon doğrultusunda, önümüzdeki 10 yılda sektörün finansal sistemdeki payını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmayı, 10 trilyon TL prim üretimine ulaşmayı, kişi başı prim üretimini de 350-400 dolar seviyelerine yükseltmeyi hedeflediklerini kaydediyor. “Penetrasyonu önce yüzde 5’e, ardından yüzde 7’ye çıkarmak da öncelikli hedeflerimiz arasında” diyen Gülen, emeklilik fonlarının GSYİH oranının yüzde 20’ye çıkarılmasının ve BES fon büyüklüğünün GSYİH’nın yüzde 10’unun üzerine yükseltilmesinin de sektöre yarar sağlayacağının altını çiziyor.

Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen, “Sektörü büyütmek ve sigorta penetrasyonunu artırmak adına deprem, trafik sigortası gibi zorunlu branşlarda penetrasyonu artırmak, kasko, yangın ve özel sağlık sigortaları gibi alanlarda sigortalılık oranlarını yükseltmek, tamamlayıcı sağlık sigortalarını (TSS) yaygınlaştırmak ve finansal sigorta ürünleri geliştirmek sektörün öncelikleri arasında olmaya devam edecek” diyor. Türkiye’de sigortacılığın her yıl bir öncekinden daha farklı zorlukla karşılaşsa da reel anlamda büyüme sağlayabildiğine dikkat çeken Faruk Gökçen, sektörün 2025’te de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), zorunlu sigortaların gelişmesi, sağlık sigortaları, zorunlu deprem tarifeleri ve dijitalleşme sayesinde reel büyüme imkanları yakalayacağını öngörüyor.

“GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI KRİTİK ÖNEMDE”

Sigorta sektörünün yıllık üretiminin yüzde 40’lık kısmını trafik sigortası ve kasko sigortaları oluşturuyor. Trafik sigortalarındaki maliyetlerin düşürülmesinin kritik olduğuna işaret eden Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen; özellikle bedeni hasarlarda ödenecek tazminat tutarlarının baştan belirlenmiş bir esasa göre ödenmesi, değer kaybı ödemelerinin çerçevesinin belirlenerek Tahkime gitmeden kaynağında çözülmesi ve orijinal parça veya eşdeğer parça kullanımının sağlanması gibi hususlarda otoritenin ciddi adımları olduğu bilgisini veriyor.

Faruk Gökçen, sigorta sektörünün güçlü bir sermaye yapısına sahip olmasının beklenen Marmara depreminin yaratabileceği katastrofik sonuçlara ve ekonomik konjonktürde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sigortacılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olması açısından kritik öneme sahip olduğuna da değiniyor. Gökçen, “Bu bağlamda, şirketlerin sermaye yapılarının daha güçlü ve öz sermaye büyümesinin sürdürülebilir olmasını sağlayacak yaklaşımlar doğrultusunda politikalar oluşturulması önem arz ediyor. Diğer yandan, düzenleyici otorite bu kapsamda mevzuat çalışmalarını da sürdürüyor” diye konuşuyor.

UĞUR GÜLEN / TSB

“Türkiye Sigorta Platformu’nun hayata geçirilmesi bir gereklilik”

“SİGORTA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI KRİTİK ÖNEMDE” Sigorta sektörünün güçlenmesi için tüketicilerin sigorta konusunda bilinçlendirilerek bir sigorta kültürünün oluşturulması ve sigorta farkındalığının artırılması, sektör oyuncuları açısından oldukça öncelikli konu başlıkları. “Yeni ürünler geliştirirken aynı zamanda zorunlu sigortaların önemini tüketicilere daha iyi anlatmamız gerekiyor. Zorunlu sigortalarda yüzde 100 poliçe sahipliğine ulaştığımızda, afet ve kazalar karşısında vatandaşlarımız için güçlü bir güvence sağlayabiliriz” diyen TSB Başkan Uğur Gülen’e göre; ayrıca trafik sigortasında adil fiyatlandırma ve risk bazlı değerlendirme için kişi temelli poliçeye geçiş de büyük bir gereklilik.

“SİGORTA KONUSU OKUL MÜFREDATINA DAHİL EDİLMELİ” Sigorta bilincin oluşturulmasının en destek sağlayıcı unsurlarından birinin eğitim olduğunun altını çizen Uğur Gülen, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile yapılacak iş birlikleri sayesinde sigorta konusunun okul müfredatına dahil edilmesinin büyük bir fark yaratacağı görüşünde. Gülen, sektörün büyümesi ve güçlenmesi için Türkiye Sigorta Platformu’nun hayata geçirilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu da sözlerine ekliyor.

FARUK GÖKÇEN / BEREKET SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ

“KOBİ ve sağlık branşlarında derinleşmeyi hedefliyoruz”