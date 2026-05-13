Sınır tanımayan markalaşma

Küreselleşme artık Türkiye’den doğan markaların da doğal büyüme rotası haline geldi. Bugün LC Waikiki’den Arçelik’e, Mavi’den Madame Coco’ya kadar farklı kulvarlarda pek çok marka, Türkiye’de güçlenip ardından yurt dışına açılarak ölçek büyütmeyi tercih ediyor.
Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından
Bu model, markalar için standart bir başarı hikayesi haline gelmiş durumda. Ancak bunun tersini yapan, yani daha yolun başında yurt dışını stratejik merkez olarak konumlandıran şirketler de var. Ancak azınlıktalar… DCT Trading onlardan biri. Şirket, yalnızca ticaretle büyüyen bir yapıdan çıkıp üretim, teknoloji ve veri ekseninde yeniden konumlanırken, markalaşma yolculuğunu Türkiye sınırlarının ötesinde başlatmayı tercih eden nadir örneklerden.
Yunanistan'da markalaştı
Bu stratejinin en somut çıktısı ise Bluefarm. DCT Trading, yaban mersini üretimini Türkiye’de başlatmadan önce Yunanistan’da konumlandırarak pazarı test ediyor. Knowhow geliştirip bugün o pazarda liderliğe ulaşıyor. Bu yaklaşım, klasik ‘önce iç pazar’ anlayışının dışında, veri odaklı bir büyüme modeli sunuyor.
“Biz aslında bir ürün değil, bir üretim modeli inşa ediyoruz. Yunanistan’daki yatırımımız bir deneme değil, küresel rekabet için attığımız ilk adımdı. Çok da başarılı oldu. Bu yılki dikimlerle birlikte Yunanistan’da 70 bin ağaca ulaşacağız. Oradaki tüm zincir marketlerde satılıyoruz” diyen DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, üstelik bu adımı tarım gibi stratejik ve yaban mersini gibi yüksek potansiyele sahip bir ürünle yapmaya yöneldiklerini anlatıyor.
5 milyon Euro'luk yatırım
Dünyada 2 milyon tonluk üretimi olan yaban mersini, küresel pazarda hızla büyüyen ve yüksek katma değer sunan stratejik bir tarım ürünü. Türkiye’nin iklim avantajı düşünüldüğünde bu alanda ciddi bir potansiyel var. DCT Trading de bu fırsatı görerek, edindiği uluslararası deneyimi Türkiye’ye taşıma kararı almış bulunuyor.
Edirne’nin İpsala ilçesinde hayata geçirilen 206 dönümlük Bluefarm yatırımı, bu dönüşümün en kritik halkası. 5 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilecek olan projenin 100 bin ağaç kapasitesine ulaşılması; mekanizasyon, veri analitiği ve yazılım destekli tarım uygulamalarıyla yüksek verimlilik hedefleniyor.
Yaban mersini ilk yıl 250-300 gram, bir sonraki yıl 1,5 kilo, daha sonra 2,5 kilogram ürün veriyor. Dört yılın sonunda ise ağaç başına 5 kilogram ürün elde ediliyor. Bundan sonraki ömrü ise 10 yıl. Türkiye’de şu anda toplam 6 bin ton yaban mersini üretimi yapılıyor. DCT Trading şu anki yatırımlarıyla 2031 yılında bin ton yaban mersini tek başına üretebilir hale gelecek.
Maxis'in dikkatini çekti
Bu yatırımın önümüzdeki on yılın üretim modelini temsil ettiğinin altını çizen Levent Sadık Ahmet, “Türkiye’de tarımın geleceği teknolojiyle birlikte şekillenecek. Yunanistan’daki yaban mersini üretiminde elde ettiğimiz liderliği Türkiye’ye taşıyarak, burada en büyük üretici ve tüccar olmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında sözleşmeli tarım modeliyle üretim ekosistemimizi genişleterek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ölçeklenebilir bir yapı kuracağız” diye anlatıyor. Türkiye yatırımının şirketin cirosuna katkısının ise yaklaşık 7 milyon Euro olması bekleniyor.
Bluefarm’ın büyüme yolculuğunu güçlendirmek Maxis Girişim Sermayesi’ni de yapıya dahil ettiklerinden de söz eden Ahmet, “Maxis Girişim Sermayesi ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Bluefarm’a 1,5 milyon Euro tutarında yatırım yapılması planlanıyor” diye ekliyor.
Bu örnekten yola çıkarak markaların küreselleşme hikayelerinin yeni bir faza geçtiğini söyleyebiliriz. Kimi şirketler iç pazarda güçlenip dünyaya açılırken, bazıları doğrudan global sahnede konumlanmayı seçiyor.